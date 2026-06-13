軍 차세대 공격헬기 미르온, 엔진 결함에 ‘비행’ 중단

세줄 요약 군 차세대 공격헬기 미르온의 엔진 57대 중 47대에서 부식, 38대에서 균열이 확인돼 비행이 중단됐다. 전력화된 15대에서도 이상이 발견됐고, 방사청은 지난달 비행 중단 조처를 했다. 결함은 디퓨저와 조립 공정 문제 가능성이 거론된다. 미르온 엔진 다수 부식·균열 발견

전력화 기체 비행 중단 조처 시행

디퓨저·조립 공정 문제 가능성 제기

이미지 확대 사진은 국산 소형무장헬기(LAH) 미르온이 급강하해 사격하는 모습. 2024.1.19. 방위사업청 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진은 국산 소형무장헬기(LAH) 미르온이 급강하해 사격하는 모습. 2024.1.19. 방위사업청 제공

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우리 군의 차세대 공격헬기에서 최근 엔진 결함이 확인돼 비행이 중단됐다.13일 국회 국방위원회 소속 강선영 국민의힘 의원실에 따르면 한화에어로스페이스가 조립해 납품한 소형무장헬기(LAH) ‘미르온’ 엔진 57대 중 47대에서 부식이 발견됐다. 57대 중 38대에서는 균열이 확인됐다.해당 엔진이 장착돼 전력화된 항공기는 15대로 육군 항공학교에 배치돼 있는데, 조사 결과 거의 모든 기체에서 엔진 부식 및 균열이 발견된 것으로 전해졌다.방위사업청은 지난 4월 엔진 이상 문제를 확인하고, 전력화된 항공기에 대해서는 지난달 비행 중단 조처를 한 것으로 알려졌다.미르온 엔진은 프랑스 업체 사프란이 원천 기술을 가지고 있고 한화에어로스페이스가 조립해 납품한다. 결함은 엔진 내부의 공기 흐름을 안정화하는 부품인 ‘디퓨저’에서 발생했는데, 조립 과정에서 원제작사인 사프란이 제시하는 공정을 따르지 않은 것이 원인일 가능성이 나오고 있다.미르온은 노후화한 500MD와 코브라(AH-1S) 공격 헬기를 대체하기 위해 도입되는 국산 헬기로 국산 공대지 유도탄 ‘천검’ 등 무장을 탑재한다. 군은 2031년까지 160여대를 전력화한다는 계획이다.