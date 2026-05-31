헤그세스 “전작권 전환 고무적”… 브런슨 “단검은 관점 설명한 것”

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미국 국방장관, 계획 공개 지지

이미지 확대 한미일 국방장관 6개월 만에 회동 안규백(왼쪽) 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 피트 헤그세스(가운데) 미 국방장관, 고이즈미 신지로 일본 방위상을 만나 함께 기념 촬영을 하고 있다.

국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한미일 국방장관 6개월 만에 회동 안규백(왼쪽) 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 피트 헤그세스(가운데) 미 국방장관, 고이즈미 신지로 일본 방위상을 만나 함께 기념 촬영을 하고 있다.

국방부 제공

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관.

연합뉴스

세줄 요약 헤그세스 미 국방장관이 한국의 전작권 전환을 고무적이라며 환영했고, 한국이 실질적 전투력을 구축해 왔다고 평가했다. 다만 연합작전 체계의 혼선은 경계했다. 브런슨 사령관은 ‘단검’ 비유가 타국 시각을 이해하자는 취지였다고 설명했다. 헤그세스, 한국 전작권 전환 추진에 공개 지지

브런슨, ‘단검’ 발언은 타국 시각 설명 취지

한미일 국방장관 회동, ACSA는 신중 논의

2026-06-01 8면

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피트 헤그세스 미국 국방장관이 한국 정부가 추진 중인 전시작전통제권(전작권) 전환 계획에 대해 ‘고무적’이라며 공개 지지를 표명했다.헤그세스 장관은 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 질의응답 세션에서 한국의 전작권 관련 질문을 받고 “동맹국이 더 빨리 더 많은 통제권을 행사하고자 하는 것은 고무적인 일이며 이는 우리가 계속해서 장려하고 싶은 본능”이라며 “환영한다”고 밝혔다.헤그세스 장관의 발언은 동맹의 분담 확대를 강조하는 미국의 기조와 한국이 대북 억제에서 더 주도적인 역할을 맡겠다는 구상이 맞닿아 있다는 의미로 해석된다. 헤그세스 장관은 “‘부담 공유’가 실제로 어떤 모습인지 알고 싶다면 한국을 살펴보라”며 “한국은 전쟁을 학문적 연습처럼 여길 여유가 없기 때문에 꾸준히 국방에 투자해 왔다. 한국은 최전선에 위치해 있기에 실질적인 전투력을 구축하고 있다”고 평가했다.다만 헤그세스 장관은 “전작권 전환 과정에서 미군의 작전 계획과 미군 장병들이 수십 년간 지녀온 책임이 존중되는 지점에서 균형을 찾아야 한다고 생각한다”고 했다. 전작권 전환 자체에는 공감을 표하면서도, 연합작전 체계에 혼선이 발생하지 않도록 해야 한다는 뜻으로 풀이된다.안규백 국방부 장관은 31일 샹그릴라 대화 계기 미 상·하원 대표단을 만난 뒤 “한미 양국은 2020년에 전작권 전환 조건의 94%가 이미 충족됐다고 합의한 것을 비롯해 우리의 능력에 대해 충분히 설명했다”고 언급했다.한편 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 지난 22일 미 육군 전쟁대학 팟캐스트에서 한국을 중국에 대한 ‘단검’(dagger)이라고 비유해 논란을 일으킨 것과 관련해 “지역 안보 환경을 다양한 시각에서 바라볼 필요성을 설명한 것”이라는 취지로 해명했다.이날 청중석에 앉아있던 브런슨 사령관은 ‘단검 발언이 미 정부의 공식 입장이냐’는 중국 교수의 질문에 “제가 전쟁대학 학생들에게 말하려고 했던 것은 우리가 처한 위치와 관점을 다르게 생각해봐야 한다는 점”이라며 “학생들이 우리 자신의 관점뿐 아니라 다른 국가들의 시각도 이해하고 인정할 수 있어야 한다는 의미였다”고 설명했다. 이와 관련해 청와대 관계자는 “최근 브런슨 사령관의 일련의 대외 발언에 대해 인지하고 있으며 한미 간에는 제반 현안에 대해 각급에서 소통해오고 있다”고 밝혔다.한편 안 국방부 장관과 헤그세스 장관, 고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 샹그릴라 호텔에서 만나 5분간 환담을 하고 기념 촬영을 했다. 한미일 국방장관이 모인 것은 지난해 11월 말레이시아에서 열린 아세안 확대 국방장관회의 이후 약 6개월 만이다.한일 국방장관 회담에서는 한일 군수지원협정(ACSA) 문제도 논의됐다. 안 장관은 “ACSA 문제는 상호군수 협정이기 때문에 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이며, 아직은 신중을 기해야 된다는 생각하고 있다”고 했다.