국방장관 “한일 회담서 상호군수지원협정 논의”

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세줄 요약
- 한일 국방장관 회담서 ACSA 논의
- 안규백 장관, 신중한 접근 강조
- 국민 이해·설득 필요성 언급
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안규백(오른쪽) 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담 전 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.30 국방부 제공
안규백 국방부 장관이 한일 국방장관 회담에서 군수물자를 주고받을 수 있는 국가 간 약속인 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 논의했다고 31일 밝혔다.
안 장관은 이날 제23차 아시아안보회의가 열리고 있는 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 취재진과 만나 전날 한일 국방장관 회담에서 ACSA 관련 논의가 있었냐는 질문에 이같이 답했다.
안 장관은 “양국 국방장관의 회담이기 때문에 상세한 말씀을 드리기는 제한적”이라면서도 “ACSA 문제는 상호군수협정이기 때문에 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이며, 아직은 신중을 기해야 된다는 생각을 하고 있다”고 설명했다.
상호군수지원협정은 유사시 탄약과 식량, 연료 등 군수물자를 주고받을 수 있다는 국가 간 약속을 의미한다.
이명박 정부 때 한일 간 군사정보보호협정(GSOMIA)에 이어 상호군수지원협정도 체결할 계획이었지만, 군사정보보호협정이 반대 여론 속에 체결 직전 무산되면서 상호군수지원협정도 보류된 바 있다.
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