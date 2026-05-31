국방장관 “한일 회담서 상호군수지원협정 논의”

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세줄 요약 안규백 국방부 장관은 싱가포르에서 열린 한일 국방장관 회담에서 군수물자 상호지원 약속인 ACSA를 논의했다고 밝혔다. 다만 양국 국방장관 회담인 만큼 세부 내용은 제한적이라며, 국민 이해와 설득이 필요한 사안이라 신중해야 한다고 설명했다. 한일 국방장관 회담서 ACSA 논의

안규백 장관, 신중한 접근 강조

국민 이해·설득 필요성 언급

이미지 확대 안규백(오른쪽) 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담 전 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.30 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 안규백(오른쪽) 국방부 장관이 30일(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에서 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담 전 기념촬영을 하고 있다. 2026.5.30 국방부 제공

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안규백 국방부 장관이 한일 국방장관 회담에서 군수물자를 주고받을 수 있는 국가 간 약속인 상호군수지원협정(ACSA)에 대해 논의했다고 31일 밝혔다.안 장관은 이날 제23차 아시아안보회의가 열리고 있는 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 취재진과 만나 전날 한일 국방장관 회담에서 ACSA 관련 논의가 있었냐는 질문에 이같이 답했다.안 장관은 “양국 국방장관의 회담이기 때문에 상세한 말씀을 드리기는 제한적”이라면서도 “ACSA 문제는 상호군수협정이기 때문에 양 국민의 이해와 설득이 필요한 부분이며, 아직은 신중을 기해야 된다는 생각을 하고 있다”고 설명했다.상호군수지원협정은 유사시 탄약과 식량, 연료 등 군수물자를 주고받을 수 있다는 국가 간 약속을 의미한다.이명박 정부 때 한일 간 군사정보보호협정(GSOMIA)에 이어 상호군수지원협정도 체결할 계획이었지만, 군사정보보호협정이 반대 여론 속에 체결 직전 무산되면서 상호군수지원협정도 보류된 바 있다.