“한국·일본의 옥동자”…욱일기·초계기 갈등 9년, 해군 수색구조훈련 재개

구글에서 서울신문 먼저 보기

샹그릴라 대화 계기 한일 국방회담

韓 상륙함·日 이지스구축함 등 참가

안규백 “양국의 작은 차이 극복해야”

日 방위상, 6월 하순 방한 일정 조율

이미지 확대 일본 해상자위대 함정에 게양되는 욱일기 형상의 자위함기. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 해상자위대 함정에 게양되는 욱일기 형상의 자위함기. 연합뉴스

이미지 확대 국방부, 한일 레이더 갈등 반박 영상 공개 국방부가 4일 한일 ‘레이더 갈등’ 일본 측 주장을 반박하는 동영상을 유튜브에 공개했다.

사진은 조난 선박 구조작전 중인 광개토대왕함 모습(위)이다. 잠시 후 저고도로 진입한 일본 초계기(아래, 노란 원)가 보인다. 2019.1.4

국방부 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 국방부, 한일 레이더 갈등 반박 영상 공개 국방부가 4일 한일 ‘레이더 갈등’ 일본 측 주장을 반박하는 동영상을 유튜브에 공개했다.

사진은 조난 선박 구조작전 중인 광개토대왕함 모습(위)이다. 잠시 후 저고도로 진입한 일본 초계기(아래, 노란 원)가 보인다. 2019.1.4

국방부 유튜브 캡처

이미지 확대 악수하는 한일 국방장관 안규백 국방부 장관(오른쪽)이 30일 오후(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에 참석한 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담을 갖고 악수하고 있다. 2026.5.30 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 악수하는 한일 국방장관 안규백 국방부 장관(오른쪽)이 30일 오후(현지시간) 싱가포르에서 열린 제23차 아시아안보회의에 참석한 고이즈미 신지로 일본 방위상과 회담을 갖고 악수하고 있다. 2026.5.30 국방부 제공

세줄 요약 한국 해군과 일본 해상자위대의 수색·구조훈련이 욱일기 논란과 초계기 갈등으로 중단된 지 9년 만에 다음 달 7일 재개된다. 안규백 장관은 상징적·선언적 의미가 있다며 한일 안보협력 복원의 계기로 삼자고 했다. 한일 수색·구조훈련, 9년 만에 재개 발표

욱일기·초계기 갈등 이후 국방교류 복원 시도

안규백·고이즈미 회담서 협력 심화 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 해군과 일본 해상자위대가 참여하는 한일 수색·구조훈련(SAREX)이 다음 달 7일 재개된다. 2017년 이후 9년 만에 열리는 훈련으로, 양국 안보협력 복원의 상징적 계기가 될지 주목된다.안규백 국방부 장관은 30일 제23차 아시아안보회의(샹그릴라 대화)를 계기로 싱가포르에서 열린 고이즈미 신지로 일본 방위상과의 양자 회담에서 “9년 만에 훈련이 재개되는데 상징적·선언적 의미가 있다”고 밝혔다.안 장관은 “한일 양국이 이 옥동자를 더욱 발전·심화시켜 나가야 한다”며 “작은 차이를 극복하고 큰 지점을 바라봐야 한다”고 말했다.한일 수색·구조훈련은 한반도 근해에서 선박 조난 사고가 발생했을 때 양국 함정이 공동 대응하는 절차를 익히는 훈련이다. 1999년 시작돼 격년으로 실시됐지만 2018년 제주 국제관함식 당시 일본 해상자위대 함정의 욱일기 게양 논란과, 같은 해 발생한 한일 초계기 갈등 영향으로 양국 국방 협력이 사실상 단절되면서 2017년 열 번째 훈련을 마지막으로 훈련이 중단됐다.이후 양국 국방당국은 국방교류협력 재건을 추진해왔고, 지난 1월 일본에서 열린 국방장관 회담에서 한일 수색·구조훈련 재개를 합의한 뒤 시점을 조율해왔다.이번 훈련은 제주 동남방 공해상에서 가상의 조난 선박을 대상으로 수색·구조, 화재 진압, 응급처치, 헬기 이착함 등을 실시하는 방식으로 진행된다. 한국 해군은 4900t급 상륙함 천자봉함(LST-Ⅱ)을, 일본 해상자위대는 7250t급 이지스구축함 콩고함과 SH-60K 해상작전헬기를 투입한다.안 장관은 회담에서 “비가 그치고 햇빛이 난 것처럼 한일 관계의 상징적 변화를 보는 것 같다”고 말했다.고이즈미 방위상은 “지난해 10월 취임 이후 이렇게 긴밀하게 회담한 사례는 없었다”며 “인도·태평양 지역의 평화와 안정을 위해 한일이 주도적으로 협력해야 한다”고 강조했다.이날 안 장관은 고이즈미 방위상을 한국으로 초청했으며, 일본 측은 다음 달 하순 방한 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.한편 안 장관은 샹그릴라 대화 기간 필리핀·노르웨이·네덜란드 국방장관과도 만나 한국 기업의 방산 사업 참여와 국방·방산 협력 확대 방안을 논의했다.