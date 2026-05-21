시진핑, 다음주 北에 트럼프 메시지 들고 가나

11월 APEC 계기 북미 대화 가능성

미중 정상회담서 ‘북한 비핵화’ 언급

靑 “동향 주시… 中 건설적 역할 기대”

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징에서 열린 정상회담 행사에서 인사를 나누고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 중국 베이징에서 열린 정상회담 행사에서 인사를 나누고 있다. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 시진핑 중국 국가주석의 다음주 방북 가능성이 제기되면서, 미중 정상회담 직후 트럼프 대통령의 메시지를 김정은 위원장에게 전할지 관심이 쏠린다. 북미 대화 재개와 북중러 밀착 심화 여부도 함께 주목된다. 시진핑 다음주 방북 가능성 제기

미중 회담 뒤 트럼프 메시지 전달 주목

북미 대화 재개와 북중러 밀착 변수

2026-05-22 8면

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미중·중러 정상회담을 잇따라 끝낸 시진핑 중국 국가주석이 이르면 다음 주 북한을 방문할 것으로 알지면서 북미 대화 재개 문제가 논의될지 주목된다. 북중러가 밀착하는 모습을 보이는 가운데 시 주석의 속내에 따라 북미 관계의 향방도 달라질 수 있을 것으로 예상된다.21일 외교 당국에 따르면 정부는 시 주석의 방북 관련 첩보와 관련한 동향을 파악 중인 것으로 전해졌다. 시 주석이 실제 방북한다면 지난해 9월 김 위원장 방중에 대한 답방 성격이 될 것으로 보인다. 특히 지난 14~15일 미중 정상회담 직후라는 점에서 도널드 트럼프 대통령과의 논의 내용을 김 위원장과 공유할 것으로 예상된다.트럼프 대통령은 줄곧 김 위원장을 만나고 싶다는 의지를 드러냈다. 정동영 통일부 장관은 이날 “시 주석이 방북하면 (북미 대화가) 당연히 논의될 것”이라고 말했다. 그동안 외교 당국은 미중 정상회담 계기 북미 대화 가능성도 배제하지 않았다. 하지만 이란 전쟁 등으로 미국 외교력에 여력이 없는 탓에 북미 접촉까지 이어지지는 못했다.외교가에서는 관련 논의에 진척이 있다면 오는 11월 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 북미 대화가 성사될 수 있다는 관측도 나온다.변수는 11월 3일 예정된 미국 중간선거다. 양무진 북한대학원대학교 교수는 “트럼프 대통령은 중간선거 이전에 김 위원장을 만나 선거에 활용하려고 할 테지만 북한은 굳이 빨리 나설 필요가 없다”며 “중간선거 결과 등을 지켜보고 대화 여부를 판단할 것”이라고 설명했다.한편으론 시 주석의 방북으로 북중러 3국 밀착이 한층 강화될 것이란 분석도 나온다. 북러 밀착이 심화한 상황에서 중국까지 북한과의 협력을 적극 강화할 경우, 한미일 대 북중러의 대립 구도가 더욱 공고해질 수 있다는 것이다.중국과 러시아는 전날 정상회담에서 북한 두만강을 통한 동해 진출 등에서 양국이 협력하기로 합의했다. 신화통신에 따르면 중러 정상은 공동성명에서 “1991년 체결한 국경 동부 구간 협정에 따라 조선(북한)과 함께 두만강 출해 문제에 관한 3자 협의를 계속해 나간다”고 뜻을 모았다. 이는 북중러 3국간 협력의 형태로 중국이 관심을 가져온 두만강 항행·물류 문제를 풀어가겠다는 의미로 해석된다.청와대 관계자는 “정부는 관련 동향을 주시하고 있다”며 “북중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이루어지기를 희망하며, 중국이 한반도 문제와 관련해 건설적인 역할을 해나가길 기대한다”고 밝혔다.