핵잠 도입 진통 속 외교 1차관 미국행… ‘1호 투자’ 불씨로 안보 협력 총력전

美국무부 부장관·정무차관 면담

한미 팩트시트 이행 현황 등 점검

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세줄 요약 박윤주 외교부 1차관이 워싱턴을 찾아 미 국무부 고위 인사들과 한미 현안을 논의한다. 핵추진잠수함 도입과 원자력협정 개정 협의가 멈춘 가운데, 다음 달 예상되는 1호 대미 투자 프로젝트가 안보 협상 재개의 계기가 될지 관심이 쏠린다. 박윤주 1차관 미국행, 한미 안보 협의 재가동 시도

핵추진잠수함·원자력협정 논의, 정상합의 뒤 정체

1호 대미 투자 발표, 협상 돌파구 가능성 주목

2026-05-20 8면

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한국형 핵추진잠수함 도입 등 한미 안보 현안 협의가 지지부진한 가운데 박윤주 외교부 1차관이 미국을 찾아 고위급 협의에 들어갔다. 다음 달 발표가 예상되는 ‘1호 대미 투자 프로젝트’를 계기로 멈춰 있던 안보 협의에 동력이 붙을 수 있다는 관측이 나온다.박 차관은 18일(이하 현지시간) 미국 워싱턴 인근 덜레스 국제공항 입국장에서 취재진과 만나 “한미 양자 간 제반 이슈 점검 및 협의 차 왔다”며 “지역 정세에 많은 변화가 있기 때문에 지역적 문제나 글로벌 문제에 대한 의견도 교환할 것”이라고 밝혔다. 박 차관은 19일 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관, 20일 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관을 만난다.특히 핵잠 도입 협의에 돌파구를 찾을 수 있을지가 관심사다. 한미는 앞서 정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트)를 통해 핵잠 도입과 한미 원자력협정 개정 협의를 추진하기로 합의했지만 논의가 멈춘 상황이다.외교가에서는 지지부진한 대미 투자가 영향을 미치고 있다는 지적이 제기돼 왔다. 다음 달 중순쯤 1호 프로젝트에 대한 구체적 내용이 발표되면 숨통이 트일 것이란 전망이 나온다. 박 차관은 “우리 경제 부서에서도 아주 상당히 노력을 기울이고 있지만, 안보 및 외교 부서에서도 힘을 합쳐 서로서로 추동할 수 있도록 열심히 노력해 나가겠다”고 강조했다.정부는 최근 미국 측에 팩트시트 이행 필요성을 거듭 강조하고 있다. 이재명 대통령은 지난 17일 도널드 트럼프 대통령과 통화하며 이행 방안을 논의했다. 안규백 국방부 장관도 지난 11일 피트 헤그세스 미 국방장관에게 조속한 핵잠 논의를 요청했다. 박 차관은 이밖에 한반도 비핵화 문제와 중동 정세 등에 대해서도 의견을 교환할 예정이다.