美국방 “이란 군사작전 동참” 촉구… 나무호 피격에 압박 가중

펜타곤서 한미 국방장관 회담

이미지 확대 안규백(왼쪽)국방부 장관과 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 11일(현지시간) 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 악수를 나누고 있다.

워싱턴DC AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안규백(왼쪽)국방부 장관과 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 11일(현지시간) 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 악수를 나누고 있다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

세줄 요약 헤그세스 미 국방장관이 한미 국방장관 회담에서 한국의 이란 군사작전 참여를 촉구했다. 나무호 피격과 이란제 드론 관측이 겹치며 압박이 커졌고, 정부는 동맹과 대이란 관계를 함께 고려한 해법을 찾고 있다. 미 국방장관, 이란 작전 동참 공개 촉구

나무호 피격 뒤 정부, 대응 해법 고심

전작권 전환·핵잠 도입 등 현안 논의

2026-05-13 8면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

피트 헤그세스 미 국방부 장관이 한미 국방장관 회담에서 “파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다” 며 한국의 이란 군사작전 참여를 촉구했다. HMM나무호가 피격을 당한 것으로 확인된 이후 나온 공개 압박에 정부는 향후 대응을 고심할 것으로 예상된다.헤그세스 장관은 지난 11일(현지시간) 미 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 열린 회담 모두발언에서 미국의 대이란 군사작전 ‘장대한 분노’(Epic Fury)를 언급했다. 그러면서 “우리 동맹의 강인함은 중요하다”며 이같이 말했다. 두 장관의 회담은 지난해 11월 서울에서 열린 한미안보협의회의(SCM) 이후 6개월 만이다.트럼프 대통령은 이란과 종전 협상이 계속 결렬되자 호르무즈 해협 상선 이동을 지원하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 재개를 검토 중이다. 이에 더해 이날 나무호 타격에 사용된 무기가 이란제 자폭 드론 샤헤드-136일 수 있다는 관측도 제기됐다. 이 가운데 이뤄진 미측의 거듭된 요청에 정부는 한미동맹과 한·이란 관계를 고려한 해결 방안을 모색할 것으로 보인다.헤그세스 장관은 한국의 국방비 증액 약속 등을 들어 “매우 중요하다. 모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력 있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것”이라고 했다.안규백 장관은 자주 국방 의지를 강조했다. 안 장관은 모두발언에서 “국방비 증액 등으로 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”며 “한미 동맹은 어려운 시기에도 변함없는 신뢰를 바탕으로 함께해 온 만큼 앞으로도 한목소리로 긴밀하게 협력해 나갈 것”이라고 말했다.양국은 전시작전권 전환, 동맹 현대화 등 주요 현안도 논의했다. 핵추진잠수함 도입 관련 논의도 오갔다. 이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 “핵잠의 군사적 필요성에 대한 논의가 이뤄졌다”며 “핵잠 도입은 양 정상 간에 합의된 사항인 만큼 조속히 가시적 성과를 내는 것이 중요하다는 점을 강조했다”고 설명했다. 다만 미국이 참여를 제안한 해양자유연합(MFC) 참여 논의도 있었는지에 대한 질문에 이 부대변인은 “원론적인 수준의 논의가 있었다”고 답했다. 공동보도문에 명시되지 않았지만 나무호 피격 관련 논의도 이뤄졌을 것으로 관측된다.정부는 고위급 국방 연쇄 회담을 통해 주요 현안에 대한 다각도 협의를 이어간다. 이날부터 13일(현지시간)까지 워싱턴DC에서 한미 차관보급 정례 회의체인 ‘통합국방협의체(KIDD)’를 열고 전작권 전환, 핵잠 등 의제를 다룬다.