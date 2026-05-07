트럼프 “韓선박, 단독 행동 중 피격”… 이란 “우리軍 개입 안 해”

주한이란대사관, 첫 반박 성명 배포

靑 “침수 없어 피격 여부 조사 필요”

﻿나무호, 이르면 오늘 항구에 도착

이미지 확대 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 HMM이 운용하는 중소형 벌크 화물선 ‘HMM 나무’(파나마 국적)호에서 폭발과 화재가 발생했다. HMM 나무호는 UAE 인근 해역에서 대기 중이다. 사진은 6일 서울 영등포구 HMM 본사 스크린에 등장한 컨테이너 선박의 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 HMM이 운용하는 중소형 벌크 화물선 ‘HMM 나무’(파나마 국적)호에서 폭발과 화재가 발생했다. HMM 나무호는 UAE 인근 해역에서 대기 중이다. 사진은 6일 서울 영등포구 HMM 본사 스크린에 등장한 컨테이너 선박의 모습.

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세줄 요약 호르무즈 해협에서 HMM 운용 화물선 나무호가 폭발·화재를 겪은 뒤, 이란은 군 개입과 책임을 전면 부인했다. 트럼프 대통령은 한국 선박이 이란의 공격을 받았다고 주장했지만, 청와대와 외교부는 피격 여부를 단정하기 어렵다며 조사팀 파견을 예고했다. 호르무즈 해협 나무호 폭발·화재 발생

이란, 군 개입과 책임 전면 부인

한국·미국, 피격 여부 조사 착수

2026-05-07 4면

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호르무즈 해협에서 일어난 HMM 운용 화물선 ‘나무(NAMU)호’ 폭발·화재 사고에 대해 이란 정부가 “한국 선박 화재에 책임이 없다”고 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 주장한 ‘한국 선박에 대한 이란의 피격 가능성’을 전면 반박한 것이다. 사고 이후 이란이 공개적으로 입장을 낸 것은 처음이다.주한이란대사관은 6일 배포한 성명에서 “이란 공화국의 군이 개입했다는 모든 주장을 단호하게 거부하며 강력히 부인한다”고 밝혔다. 이어 “호르무즈 해협을 안전하게 통행하려면 이란 당국과 협의하고, 지정한 항로로 이동해야 하며, 이란 측의 경고에 따르는 등 관련 규정을 완전히 준수해야 한다”면서 “이런 요구를 무시하면 의도치 않은 사건으로 이어질 수 있다. 그런 결과에 대한 책임은 주의를 기울이지 않고 지역에서 통행하거나 활동하는 당사자들에게 있다”고 주장했다.외교부는 “정확한 원인 규명을 위해 조사 인력이 파견될 예정이다. 향후 조사 결과를 바탕으로 대처해 나갈 예정”이라고 밝혔다.앞서 트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관 행사에서 나무호의 폭발·화재 사고를 두고 “한국 선박이 단독 행동하다가 이란의 공격을 당했다”고 주장했다. 이어 “한국은 어떤 식으로든 조치를 취해야 한다”며 선박 이동 작전 참여를 압박했다.청와대는 “피격이라 단정하기 어렵다”고 반박했다. 위성락 국가안보실장은 이날 기자간담회에서 “화재 초기에 피격 가능성이 거론된 적이 있었다”며 “저희도 그런 가능성을 염두에 두고 NSC 실무회의를 할 생각도 있었다”고 밝혔다. 이어 “잠시 후에 다시 정보를 추가 검토해 보니까 피격이 그렇게 확실하지는 않은 것 같았다”면서 “일단 침수라든가 배가 기울어졌다든가 이런 것들은 없었다”고 했다.다만 청와대 고위 관계자는 “피격인지 아닌지는 아직 판단을 내리기 어렵다”며 “단지 ‘피격이라고 단정하기 어렵겠다, 아닐 수 있겠다, 알아 봐야 되겠다’ 정도의 판단”이라고 말했다.위 실장은 “선박은 지금 예인 중에 있는데 내일(7일)쯤 항구에 들어올 것 같다”면서 “그러면 조사팀이 가서 파악할 예정”이라고 했다.해양수산부 관계자는 “우리 선박은 이동하거나 이란을 자극할 만한 행동을 전혀 하지 않았다. 위험을 무릅쓰고 단독 행동을 할 이유도 없다”고 주장했다.