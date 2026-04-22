속도 못 내는 한미 고위급 협의

美, 중동전쟁 종전 협의에 집중

쿠팡·정동영 발언 논란도 덮쳐

한미, 핵잠 논의 등 일정 못 잡아

이미지 확대 정동영 통일부 장관이 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사에 도착, 미국과 정보공유가 일부 제한된 것과 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.4.20

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정동영 통일부 장관이 20일 오후 외부 일정을 마친 뒤 서울 광화문 정부서울청사에 도착, 미국과 정보공유가 일부 제한된 것과 관련 입장을 밝히고 있다. 2026.4.20

연합뉴스

2026-04-23 3면

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중동 정세의 영향으로 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 이행을 위한 한미 고위급 협의가 좀처럼 속도를 내지 못하고 있다. 여기에 미국 측이 쿠팡 사태와 정동영 통일부 장관 ‘구성 핵시설’ 발언까지 문제 삼으면서 협의가 냉각기에 들어갈 수 있다는 우려도 나온다.22일 외교부에 따르면 정부는 한국형 핵추진 잠수함 건조 및 한미 원자력 협정 개정을 위한 고위급 협의를 추진하고 있지만 구체적인 일정은 확정되지 않았다. 당초 외교부는 미측 범정부 협상단 방한 시기를 지난 2월 말 처음 언급했지만 두 달이 되도록 진전이 없는 상태다.외교부 고위 당국자는 “종전 협상의 주요 의제가 이란 핵 문제고, 협상의 카운터파트인 미 에너지부가 이 문제를 다루고 있기 때문에 다른 사안에 신경을 쓸 여력이 없을 것”이라고 전했다.여기에 쿠팡의 ‘대미 로비’도 악영향을 미치고 있다. 미국은 최근 정부에 김범석 의장에 대한 출국금지·체포·구속 등이 없도록 신변 보장 조치를 요구한 것으로 전해졌다. 정부는 기업 문제가 정상 합의 사안에 영향을 미치긴 어렵다는 설명이다.박윤주 외교부 1차관은 이날 국회 법제사법위원회에서 “국내법 절차 관련 부분은 공정한 법 집행이 이뤄질 것으로 잘 설명해 나가고 있고, 이런 문제가 한미 정부 합의에 장애물로 작동하지 않도록 면밀히 관리하고 소통해 나갈 것”이라고 강조했다. 다만 정부 안팎에서는 쿠팡의 미국 내 로비 활동이 강한 만큼 철저한 방어가 필요하다는 위기감도 감지된다. 최근 미측과 갈등이 수면 위로 떠오른 것도 변수다. 미국은 정 장관이 지난달 제3의 핵시설 소재지로 평안북도 구성을 언급한 이후 이달 초부터 위성 정보 공유를 중단했다. 협의를 위해 대미 관계에서 리스크를 최소화해야 하는 외교 당국으로서는 부담이 커질 수밖에 없는 대목이다.조비연 세종연구소 연구위원은 “미국 내부에 한국의 우라늄 농축 권한 확대를 우려하는 목소리가 존재하는 상황에서 한미 간 신뢰에 균열이 발생하면 원자력 협정 개정 협상에 제약이 불가피하다”고 말했다.