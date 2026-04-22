브런슨, 전작권 견제… “정치 편의 우선 안 돼”

‘李 임기 내 전환’ 속도조절 메시지

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일(현지시간) 미 상원에서 사드(고고도미사일방어체계)가 여전히 한반도에 있다고 확인했다. 사진은 지난달 10일 경북 성주군 주한미군 기지에 사드가 기립 상태로 배치돼 있는 모습.

성주 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 21일(현지시간) 미 상원에서 사드(고고도미사일방어체계)가 여전히 한반도에 있다고 확인했다. 사진은 지난달 10일 경북 성주군 주한미군 기지에 사드가 기립 상태로 배치돼 있는 모습.

성주 뉴스1

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관

2026-04-23 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘한미 전시작전통제권(전작권) 전환’에 대해 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 “정치적 편의주의가 조건을 앞지르지 않도록 노력해야 한다”고 밝혔다. 사실상 이재명 대통령의 ‘임기 내 전작권 전환’ 공약을 겨냥한 발언이다. 정동영 통일부 장관의 ‘북한 구성 핵시설’ 발언을 문제 삼아 정보 공유를 중단한 미군이 양국 정상이 뜻을 같이하는 전작권 전환까지 ‘속도 조절’ 목소리를 높이는 모습이다.브런슨 사령관은 21일(현지시간) 미 상원 군사위원회에 출석해 진 섀힌(민주·뉴햄프셔) 의원의 ‘전작권 전환 요건과 미국이 한국에 제공할 핵심 역량’에 관한 질문에 “조건 중심으로 접근해야 한다”며 이같이 답했다.섀힌 의원은 이달 초 미 상원의원단 방한 당시 이 대통령 면담 내용을 언급하며 이 질문을 던졌다. 당시 면담에서 이 대통령은 “전작권 환수를 통해 미국의 부담을 줄이겠다는 생각을 갖고 있다”고 밝힌 바 있다.앞서 브런슨 사령관은 전작권 전환의 ‘조건 달성’을 지속적으로 강조해 왔다. 하지만 이번에는 ‘정치적 편의주의’(political expediency)를 언급하며 발언 수위를 높였다. 이 대통령은 임기 내 전작권 전환을 목표로 제시했다. 이에 안규백 국방부 장관이 올해 10월로 예정된 한미안보협의회(SCM)에서 전작권 전환 목표연도를 2028년으로 제시할 것이란 전망이 군 안팎에선 나오는 상황이다.군 안팎에선 전작권 전환이 미 육군과 브런슨 사령관 개인에게는 달가울 리 없는 주제라는 설명이 나온다.군 소식통은 “미군은 해외 지휘관에 의해 통제받은 적이 없고 미 지휘관에 의해 지휘돼야 한다는 ‘퍼싱 원칙’이 있다”며 “미국이 장성을 줄이려는 분위기 속에서 4성 장군인 브런슨이 본인의 임기 내에 전작권을 넘겨준다는 것은 미 육군 역사로서도 개인의 영달로서도 우려가 있을 수 있다”고 말했다.그럼에도 전문가들 사이에선 미국 정부가 주한미군을 한반도에만 묶어 두지 않겠다는 ‘전략적 유연성’을 강화하면서 전작권 전환에 떨떠름한 입장을 보이는 것은 미국 내 엇박자가 아니냐는 시각도 존재한다. 더구나 도널드 트럼프 대통령은 전작권 전환에 호의적 입장을 가진 것으로 알려졌다.박원곤 이화여대 북한학과 교수는 “미국이 큰 틀에서는 한국이 강력하게 전작권 전환을 요구하면 한미 관계 등을 고려해 맞춰 줄 수밖에 없다”며 “트럼프 대통령, 국방부, 주한미군의 생각이 모두 다르지만 결국 트럼프의 생각대로 갈 수밖에 없다”고 전망했다.브런슨 사령관의 발언 강도가 강해진 것을 두고는 최근 주한미군 이슈 등을 둘러싼 ‘기싸움’의 연장선이 아니냐는 시선도 있다. 미측은 이미 알려진 정 장관의 북한 구성 핵시설 발언을 이유로 대북 정보 공유를 중단했다. 정 장관은 비무장지대(DMZ) 출입권 등을 둘러싸고 유엔사와 의견 충돌을 일으켰다. 브런슨 사령관은 유엔사령관을 겸하고 있다.청와대는 정 장관의 구성 핵시설 발언, 브런슨 사령관의 전작권 전환 관련 발언 등이 한미 관계에 미칠 영향을 주시하면서도, 현재 진행되는 한미 간 협상에는 큰 영향을 미치지 않을 것이라고 보고 있다. 청와대 관계자는 “한미 간 주요 협상은 계속되고 있다”며 “어느 한 건 때문에 협상이 되거나 안 되거나 이런 건 아니다”라고 밝혔다.한편 브런슨 사령관은 이날 사드(고고도미사일방어체계)의 ‘한반도 외부 반출설’에 대해 미군 고위 관계자로는 처음 공식 부인했다. 그는 “우리는 어떤 사드 시스템도 이동시키지 않았다”며 “사드는 현재 한반도에 그대로 남아 있다”고 강조했다. 다만 “탄약들이 현재 이동을 위해 대기 중”이라며 일부 자산 이동 가능성은 시사했다.한편 이날 국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 정 장관의 발언과 관련해 “중대 사안이 없다면 주한미군사령관이 한가하게 안 장관을 찾아갈 일이 있겠느냐”며 지난달 10일과 11일 브런슨 사령관의 국방부 청사 방문에 대한 사실 확인을 요구했다.