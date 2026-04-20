한국·인도, 전쟁 속 공급망 ‘맞손’

李대통령·모디 총리 정상회담

교역량 2030년까지 2배로 확대

이미지 확대 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식 환영식에서 드라우파디 무르무(오른쪽 두 번째) 인도 대통령, 나렌드라 모디(맨 왼쪽) 인도 총리와 함께 기념촬영을 하고 있다.

뉴델리 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일(현지시간) 뉴델리 대통령궁 광장에서 열린 공식 환영식에서 드라우파디 무르무(오른쪽 두 번째) 인도 대통령, 나렌드라 모디(맨 왼쪽) 인도 총리와 함께 기념촬영을 하고 있다.

뉴델리 뉴스1

2026-04-21 1면

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인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 나렌드라 모디 총리와 20일(현지시간) 중동 전쟁 상황 관련, 에너지 자원과 나프타 등 핵심 원자재의 안정적 수급을 위한 협력에 나서기로 했다. 특히 양국 교역량을 2030년까지 지금의 2배 규모로 확대하는 등 경제 분야 협력을 대폭 강화하기로 합의했다.이 대통령은 이날 모디 총리와 정상회담 후 공동 언론 발표에서 “불확실성의 시대 속에서 대한민국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 공감했다”고 말했다. 이어 “기존 경제협력을 더욱 고도화하는 한편 조선, 금융, AI(인공지능), 국방·방산을 비롯한 전략산업 분야에서의 협력을 확대하고 문화와 인적 교류도 한층 강화해 나가기로 했다”고 덧붙였다.양 정상은 중동 정세 관련 의견을 나눈 뒤 “중동 지역의 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다”는 데 공감했다. 이 대통령은 “이와 함께 한반도 평화 구축을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고 그간 인도 정부가 보여 준 일관된 지지에 감사를 전했다”며 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 인도가 건설적 역할을 이어 가 주길 기대한다”고 밝혔다.양 정상은 이번 정상회담을 계기로 1973년 수교 이래 2010년 ‘한·인도 포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)’ 체결과 2015년 ‘특별 전략적 동반자 관계’ 격상을 거친 양국 관계를 더욱 긴밀히 유지해 나가기로 했다.이 대통령은 “양국 간 경제협력의 틀을 고도화해 동반성장의 새로운 동력을 창출하기로 했다”며 “양국 간 첫 번째 장관급 경제협력 플랫폼인 ‘산업협력위원회’를 신설해 무역과 투자뿐 아니라 핵심 광물, 원전, 청정에너지 등 전략 분야 협력을 강화하기로 했다”고 말했다. 양국이 체결한 양해각서(MOU)는 15건에 이른다.양국은 공급망 협력도 강화한다. 이 대통령은 “한·인도 ‘포괄적 경제 동반자 협정’ 개선 협상을 가속화해 우리 기업에 보다 우호적인 무역·투자 환경을 조성하고 공급망과 녹색경제 등 변화된 통상환경에 적시 대응할 수 있도록 신통상 규범을 충분히 반영한 방향으로 협정을 개선하기로 했다”고 설명했다.이와 관련해 양국은 이번에 ‘중소기업 협력 MOU’를 개정해 한국 중소기업의 인도 진출을 지원하는 등 연간 250억 달러(약 36조 8700억원) 수준인 양국 교역을 2030년까지 500억 달러 수준으로 확대하기로 했다.특히 양국은 조선과 AI 등 전략산업 협력도 확대한다. 이 대통령은 “조선 분야에서는 한국 기업의 우수한 기술력과 인도 중앙 및 지방정부의 조선 시설 건설 지원, 선박 발주 수요 보장, 선박 생산 보조금 지급 등 정책적 지원을 결합해 우리 기업이 인도 조선 시장에서 새로운 기회를 모색할 수 있도록 협력해 나갈 것”이라고 했다.금융 분야에서는 세계 3위 규모로 성장하고 있는 인도 금융 시장에 우리 금융 기업의 진출 기반을 마련하기 위한 ‘금융 당국 간 협력 MOU’도 체결했다.한편 이 대통령은 이날 공개된 현지 언론과의 서면 인터뷰에서 핵심 광물 분야에 대해 “글로벌 공급망의 재편 속에 특정 국가에 대한 의존도를 줄이는 것은 양국 경제 안보와 직결된 생존의 문제”라고 언급했다. 또 방위산업 협력 관련 K9 자주포 사업을 양국 방산의 모범 협력 사례로 소개한 뒤 “공동 기술 개발 등 다양한 협력을 논의하겠다”고 밝혔다.