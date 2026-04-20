외교부 국장, 미스 이란에 “콜미”…직접 DM 날려 오해 풀었다

이미지 확대 ‘미스 이란’ 출신으로 국내에서 모델과 배우 등으로 활동하는 호다 니쿠. 자료 : 호다 니쿠 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 ‘미스 이란’ 출신으로 국내에서 모델과 배우 등으로 활동하는 호다 니쿠. 자료 : 호다 니쿠 인스타그램

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한국에서 활동 중인 ‘미스 이란’ 출신 모델 호다 니쿠가 한국 정부의 이란 지원 결정을 비판했다가 “오해가 있었다”며 입장을 바꿨다. 이 과정에서 외교부가 호다 니쿠의 인도적 지원금과 관련한 오해를 ‘인스타그램 다이렉트 메시지(DM)’로 해결한 것으로 확인됐다.사건의 발단은 지난 15일 미스 이란 출신 모델이자 인플루언서인 호다 니쿠가 인스타그램에 올린 게시물이었다. 니쿠는 우리 정부가 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 이란에 지원하기로 한 50만 달러 규모의 구호 기금을 두고 “이 시기에 이란에 돈을 보내면 그 돈은 국민이 아니라 4만명을 학살한 독재 정권으로 들어가 테러나 무기 구매에 사용된다. 그 돈이 1달러라도 일반 시민에게 가는 일은 없을 것”이라고 강하게 비판했다.해당 게시물은 순식간에 온라인 커뮤니티와 유튜브 등으로 확산했고, 니쿠는 다음 날인 16일 해당 글을 삭제했다.외교부는 16일 저녁 언론공지를 통해 “우리 정부의 대(對)이란 인도적 지원은 국제사회의 확립된 인도주의 원칙을 철저히 준수해 지원 활동을 시행하는 국제적십자위원회(ICRC)를 통해 이뤄진다”며 “이란 정부에 의해 전용될 가능성이 없다”고 해명했지만 SNS상에서 논란은 사그라들지 않았다.정부 보도자료 배포만으로는 사태 진화에 한계가 있다고 판단한 이규호 외교부 개발협력국장은 직접 행동에 나섰다. 이 국장은 본인의 인스타그램에 접속해 니쿠에게 직접 DM을 보냈다.이 국장은 DM을 통해 본인의 신분과 연락처를 밝히고 “설명할 테니 연락을 달라(Call me)”고 요청했다.이에 니쿠는 17일 오전 이 국장에게 연락을 했고 이 국장은 한국 정부의 지원이 현금을 직접 주는 방식이 아니라는 점을 분명하게 전달했다.니쿠는 한국 정부의 이란 지원이 ‘국제적으로 중립성이 엄격히 보장된 기구인 ICRC를 통해 물자를 배분하는 다자 지원 방식’이라는 이 국장의 설명을 듣고 우리 정부의 지원 배경을 이해한 것으로 전해졌다.니쿠는 17일 자신의 SNS에 “외교부 관계자와 직접 통화했고 한국의 인도적 지원에 대해 자세한 설명을 들었다”며 “제가 오해하고 있던 부분도 있었고, 이번 기회를 통해 조금 더 정확하게 이해할 수 있게 됐다. 바쁘신 와중에도 친절하게 설명해주신 외교부 관계자분께 감사드린다”고 전했다.보도자료나 보도지침 대신 당국자가 당사자에게 DM을 보내 직접 설득한 것은 이례적이다. 전통적인 공보 대응이 SNS의 전파 속도를 따라잡지 못하자, 담당 국장이 직접 논란의 진원지를 찾아 조기 진화에 나선 것으로 평가된다.