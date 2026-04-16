李, 오늘 영국·프랑스 주도 ‘호르무즈 통항 화상회의’ 참석한다

李대통령, 직접 메시지도 낼 듯

미국 제외하고 70~80개국 초청

합의문 발표 여부 아직 미지수

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연합뉴스

2026-04-17 3면

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이재명 대통령이 17일 영국·프랑스 주도로 열리는 호르무즈 해협 통항 관련 다자 화상회의에 참석한다.청와대 고위 관계자는 16일 기자들과 만나 “호르무즈 해협의 자유 통항과 안전한 통항은 모두의 이해관계이고 우리 국익에도 중요한 이해관계이기 때문에 유사한 입장의 국가와 연대하려는 노력을 계속하고 있다”며 참석 배경을 전했다.이번 회의는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 키어 스타머 영국 총리가 공동 주최한다. 종전 이후 호르무즈 해협에서 항행의 자유를 회복하기 위한 계획을 논의하는 것을 목표로 한다. 회의는 한국 시간으로 17일 저녁에 열릴 것으로 예상된다.이 대통령은 직접 의견을 개진할 전망이다. 이 관계자는 “(회의에서) 우리 정상도 메시지를 낼 가능성이 있어 준비하고 있다”면서 “에너지 공급망, 중동 사태에 대한 입장, 해협의 자유 통항, 국제 협력 필요성 등의 주제를 망라하게 될 것으로 예상한다”고 밝혔다.회의에 미국은 불참하는 것으로 알려졌다. 이에 대해 이 관계자는 “미국을 배제하는 취지는 아니라고 해석된다”며 “현재 국제적인 연대에서 전쟁 당사자는 빠져 있다. 그러나 협의를 하면서 공조 하에 움직이고 있는 것”이라고 설명했다.또 회의 규모와 관련해서는 “처음에는 (초청국이) 30~40개국이었는데 이제는 (국제기구를 포함해) 70~80개국으로 숫자가 늘었다”면서 “합의문이 있을지는 아직 미지수”라고 언급했다.조현 외교부 장관도 배석을 검토 중인 것으로 알려졌다. 박일 외교부 대변인은 이날 브리핑에서 “우리 정부는 영국·프랑스 등이 주도하는 호르무즈 해협 재개방을 위한 국제적인 논의에 적극적으로 참여하고 있다”며 “앞으로도 호르무즈 해협 개방을 위한 다자 회의에 적극적으로 참석할 것”이라고 밝혔다.