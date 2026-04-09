年 1000척 오가는 한국 선박 직격탄… 정부, 이란에 외교장관 특사 파견

납부 선 그은 정부, 동향 예의주시

“통행료 내면 기름값 0.5% 인상”

이미지 확대 중동 전쟁이 진행 중이던 지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 중동 전쟁이 진행 중이던 지난달 11일(현지시간) 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 화물선의 모습. 로이터 연합뉴스

2026-04-10 3면

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미국과 이란의 ‘호르무즈 통행료’ 구상이 현실화되면 연간 1000척 가까운 관련 선박이 이 해협을 오가는 한국은 직격탄을 맞을 것으로 보인다. 정부는 “통행료 납부는 검토하지 않는다”는 입장을 유지하면서도 구체적인 논의를 위해 이란에 외교장관 특사를 파견하기로 했다.9일 해양수산부에 따르면 한 해 동안 중동에서 한국으로 도착한 선박은 총 849척(지난해 기준)이다. 배의 국적이 한국인 선박은 32척, 한국 국적 선사가 소유한 외국 국적의 선박 등 외국선은 817척이다. 중동발 한국 도착 선박은 2023년 932척, 2024년 938척이었다. 한 해 1000척 가까운 선박이 호르무즈를 통과해 한국으로 원유 등을 운송하고 있는 것이다.이란은 초대형 원유운반선(VLCC) 1척당 200만 달러(약 30억원)를 부과할 계획인 것으로 전해졌다. 지난해 기준으로 817척 가운데 원유운반선은 382척이었다. 원유를 운송하는 선박만 따져도 한 해 통행료가 1조원을 넘는 셈이다.전정근 HMM 해운노동조합장은 서울신문과의 통화에서 “통행료를 부과할 경우 운송 원가가 최대 30% 상승할 것으로 추산된다”며 “에너지 가격 상승으로 국내 산업에 큰 악영향이 불가피하다”고 우려했다.정부에서는 해협 통행료가 현실화되면 국내 기름값이 약 0.5% 인상될 것으로 분석하고 있다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 브리핑에서 “이란이 실제로 통행료를 부과할지 안 할지, 이에 대해 국제사회가 어떻게 반응할지 등 변수가 너무 많다”고 전했다.정부는 현재로서는 통행료 납부를 검토하지 않고 있다. 호르무즈 해협의 자유로운 항행을 주장하는 국제사회와 발맞춰 대응한다는 입장이다.조현 외교부 장관은 이날 세예드 아바스 아라그치 이란 외교장관과 전쟁 발발 이후 두 번째로 전화 통화를 가졌다. 조 장관은 한국 선박을 포함한 모든 선박의 자유로운 항행이 신속하고 안전하게 재개돼야 한다고 강조했다. 또 중동 정세를 논의하기 위해 외교장관 특사를 이란에 파견하기로 했다.아라그치 장관은 호르무즈 해협을 포함한 중동 상황에 대한 이란의 입장을 설명하고, 외교장관 특사 파견 추진을 환영했다고 외교부는 전했다.