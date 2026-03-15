“군함 보내라”… 트럼프, 한국 콕 집었다

5개국에 호르무즈 해협 파견 요청

靑 “한미 긴밀히 소통… 신중 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 켄터키주 히브론에 있는 버스트 로지스틱스에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 켄터키주 히브론에 있는 버스트 로지스틱스에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스

2026-03-16 1면

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이란과 전쟁을 치르고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 일본 등을 향해 호르무즈 해협으로의 군함 파견을 요구했다. 우리 정부로서는 동맹국인 미국과의 관계가 중요하지만 군함 파견 시 참전으로 비칠 수 있어 고심이 깊어질 전망이다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 트루스소셜에 “이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향받는 국가들은 미국과 함께 해협을 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라며 “바라건대 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들이 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이스라엘이 아닌 제3국에 대이란 군사작전 동참을 명시적으로 요구한 것은 처음이다. 중국을 제외한 나머지 4개국은 미국의 동맹국이다.이 같은 발언은 대이란 공습을 지속하는 동안 한국 등이 호르무즈 해협을 통과하는 선박 호위 등의 임무를 맡아 달라는 의미로 해석된다. 다국적군을 구성해 미군의 위험을 분산하겠다는 의도도 엿보인다. 트럼프 대통령은 ‘바라건대’라는 단어를 쓰며 요청 형식을 취했지만, 한국을 포함한 국가들이 요구에 응할 때까지 지속적으로 압박할 가능성이 있다.정부는 미국과 긴밀히 소통해 신중하게 검토하겠다는 입장이다. 청와대는 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상으로 이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하며 다각적으로 모색하고 있다”고 덧붙였다.