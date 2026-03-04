UAE 공격한 이란 미사일 천궁-Ⅱ, 90% 넘게 막았다

방금 들어온 뉴스

UAE 공격한 이란 미사일 천궁-Ⅱ, 90% 넘게 막았다

백서연 기자
백서연 기자
입력 2026-03-04 00:49
수정 2026-03-04 00:49
수출된 국산 무기 첫 실전 검증

아랍에미리트(UAE)에 수출된 국산 중거리 요격체계 천궁-Ⅱ(M-SAM)가 90%가 넘는 요격률을 보이며 다수의 이란 미사일을 막아낸 것으로 3일 나타났다. 수출된 국산 무기체계가 실전에 투입돼 성능을 검증해 보인 건 처음이다.

군 소식통에 따르면 UAE에 일부 실전 배치된 천궁-Ⅱ 포대는 지난 주말부터 이란 미사일을 요격하는 교전에 투입됐다. 미국과 이스라엘의 공격을 받은 이란이 UAE에 주둔하는 미군기지 등을 향해 탄도미사일 공격을 감행했는데, UAE 군이 여기에 맞서 한국제 천궁-Ⅱ를 포함한 방공망을 가동한 것이다.

개전 초기 UAE로 날아든 이란 탄도미사일에 대한 방공망 미사일들의 종합 요격률은 90% 이상으로 알려졌다. 천궁-Ⅱ 요격률도 종합 요격률과 비슷한 것으로 전해졌다.

앞서 UAE 국방부는 지난 2022년 1월 약 35억 달러(한화 약 4조 1000억 원) 규모의 천궁-Ⅱ 도입 계약을 체결했다. 계약된 10개 포대 중 2개 포대가 현지에 배치된 상태다. 천궁-Ⅱ의 요격 고도는 15㎞ 이상, 유효사거리는 약 20㎞다.

UAE 외에도 사우디아라비아가 4조 2000억원, 이라크가 3조 7000억원 규모의 천궁-Ⅱ도입을 계약했다.

백서연 기자
2026-03-04 B1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
