러 대사관, 서울 한복판 “승리는 우리의 것” 현수막 버젓이…결국 거둬들였다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

러 대사관, 서울 한복판 “승리는 우리의 것” 현수막 버젓이…결국 거둬들였다

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-02-24 19:51
수정 2026-02-24 19:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘조국 수호의 날’ 기념행사도 취소

이미지 확대
러시아대사관에 걸린 ‘승리는 우리의 것’ 현수막
러시아대사관에 걸린 ‘승리는 우리의 것’ 현수막 23일 서울 중구 주한러시아대사관 외벽에 ‘승리는 우리의 것이다’라고 적힌 대형 현수막이 걸려있다. 2026.2.23


이미지 확대
‘승리는 우리 것’ 현수막 건 주한 러시아 대사관
‘승리는 우리 것’ 현수막 건 주한 러시아 대사관 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 4주년을 이틀 앞둔 22일 서울 중구 주한 러시아 대사관 건물 벽에 러시아어로 ‘승리는 우리의 것이다(Победа будет за нами)’이라고 쓰인 현수막이 걸려 있다. 2026.2.22 뉴스1


주한 러시아대사관이 러시아의 우크라이나 침공 전쟁을 미화한다는 논란을 자초한 외벽 현수막을 떼어내고 외부 행사도 취소했다.

대사관은 24일 오후 서울 중구 정동 소재 대사관 건물 외벽에 내걸었던 ‘승리는 우리의 것’이라 적힌 15ｍ 길이 현수막을 거둬들였다.

이 문구는 2차 대전 당시 사용된 표현이지만 외교 결례라는 비판을 낳았다. 지난 21일쯤 걸린 것으로 알려진 현수막은 러-우 전쟁 발발 4년을 맞은 이날 오전까지도 볼 수 있었다.

외교 공관의 불가침을 규정한 비엔나 협약에 따라 대사관 측이 내건 현수막은 우리 정부가 강제로 뗄 수 없다.

다만 외교부는 사실 인지 후 대사관 측에 현수막이 불필요한 외교적 긴장을 조성할 수 있다는 우려를 전달한 바 있다.

대사관은 이날 건물 앞에서 예정했던 ‘조국 수호의 날’ 기념행사도 시작 직전 취소하고 내부 행사로 전환했다. 조국 수호의 날은 한국의 국군의 날과 현충일의 성격을 띠는 기념일이다.

정확한 취소 이유는 알려지지 않았으나 이날 행사에 대한 부정적인 외부 시선을 의식한 게 아니냐는 해석이 나왔다.

대신 이날 대사관 앞에서는 국내 시민단체와 반정부 성향 러시아인들의 1인 시위가 벌어졌다.

시민단체 활빈단 홍정식 대표는 ‘푸틴은 멈춰라, 전쟁을 멈춰라’라고 적힌 피켓을 들고 “러시아대사관은 흉물스러운 현수막을 즉시 철거하라”, “대한민국이 전쟁을 반대한다” 등의 구호를 외쳤다.

러시아인 슈테판 이브게니(55)는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 사진 아래에 ‘살인마’라고 적힌 피켓과 ‘푸틴은 멈춰라’라고 적힌 피켓을 들기도 했다. 그는 “전쟁과 푸틴에 반대하는 시위를 매주 진행하고 있다”고 밝혔다.

한편 게오르기 지노비예프 주한 러시아 대사는 지난 11일 대사관에서 열린 한국 기자들과의 간담회에서 “파병 북한군의 위대함을 잊지 않겠다”고 발언한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 외교부는 “우리 정부는 러시아의 우크라이나 침공은 불법행위이며, 북한과 러시아 간 군사협력은 유엔 헌장 및 안보리 결의의 명백한 위반이자 우리 안보에 대한 중대한 위협인 만큼 중단되어야 한다는 입장을 일관되게 견지하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이러한 측면에서 최근 주한 러시아대사관 건물 외벽 현수막 게시 및 주한 러시아대사의 대외발언에 대한 우리의 입장을 러 측에 전달한 바 있다”고 설명했다.

또 “향후 예정된 주한 러시아대사관 측의 집회 등과 관련해서도 동향을 면밀히 주시하면서 대응해나갈 것”이라고 덧붙였다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로