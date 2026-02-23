뜨거운 포옹 뒤 상춘재서 치맥… 李, 룰라 방명록에 “예술이다”

靑 복귀 후 첫 국빈맞이

이미지 확대 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 한·브라질 정상회담에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 손을 잡은 채 기념촬영을 하고 있다. 두 정상은 양국 관계를 수교 67년 만에 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하기로 했다.

이미지 확대 룰라 부부 새긴 케이크 선물 청와대가 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부에게 선물한 케이크. 케이크에는 브라질 대통령 부부의 모습과 함께 ‘언제나 함께’라는 뜻의 브라질어 등이 적혀 있다.

이재명 대통령은 23일 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령을 최고급 예우로 맞이하며 ‘영원한 동지’로서의 우의를 다졌다.이 대통령은 이날 오전 청와대 대정원에서 검은색 코트에 브라질 국기를 상징하는 금색 넥타이 차림으로 룰라 대통령을 기다렸다. 김혜경 여사는 초록색 고름을 단 파란색 저고리와 옅은 노란색 치마를 입었다.이 대통령은 280여명의 취타대와 전통의장대가 호위한 차량에서 룰라 대통령이 내리자 양팔을 활짝 벌려 그를 맞이했다. 두 정상은 서로의 어깨를 두드리며 반갑게 포옹했다.이 대통령은 엑스(X)에서 룰라 대통령을 향해 “삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다”며 “영원한 동지”라고 칭했다. 두 사람은 ‘소년 노동자 출신’으로 어릴 적 일을 하다 다친 경험을 공유하고 있다.이후 청와대 본관에 들어선 룰라 대통령이 방명록에 서명하자 이 대통령은 손뼉을 치며 “예술이다”라고 치켜세웠다. 기념 촬영을 마친 두 정상은 이후 회담장으로 이동했다. 룰라 대통령은 이 대통령이 지난해 12월 청와대로 복귀한 후 처음 맞이하는 국빈이다.이 대통령은 룰라 대통령 부부를 위한 맞춤형 선물도 준비했다. 노동운동가 출신이자 축구팬인 룰라 대통령에게는 전태일 열사 평전과 한국 국가대표 유니폼을 선물했다. 무병장수를 상징하는 민화 ‘호작도’와 한국 화장품도 전달했다. 호잔젤라 다시우바 여사에겐 이름이 새겨진 삼성 스마트폰과 한복 케이프, 미용기기를 건넸다.이 대통령이 전날 룰라 대통령 숙소에 보낸 특별한 케이크도 눈길을 끌었다. 2021년 8월 룰라 대통령이 소셜미디어(SNS)에 올린 사진을 참고해 부부의 다정한 모습을 그린 것이었다.양국 정상은 영부인들과 함께 ‘국빈 만찬’도 진행했다. 만찬에는 브라질의 국민 주류 ‘까샤사’를 활용한 칵테일이 건배주로 등장했다. 메인 식사로는 브라질 슈하스코 바비큐에서 착안한 갈비 바비큐가 제공됐다. 요리 경연 프로그램 ‘흑백요리사2’에 출연한 유용욱 셰프가 요리했다.이후 양국 정상 부부는 상춘재에서 한국식 치킨과 브라질 닭요리에 생맥주를 곁들인 ‘치맥 회동’을 했다. 이 자리에선 룰라 대통령이 사랑하는 브라질의 ‘국민 시인’ 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 낭독 공연도 진행됐다.