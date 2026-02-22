“한국이 불법 점거” 日, 또 억지…정부 “겸허히 역사 직시하라”

외교부, 日 ‘다케시마의 날’ 행사에 “즉각 폐지”

이미지 확대 21일 서울 종로구 탑골공원 삼일문 앞에서 열린 일본정부의 독도강탈만행 규탄 기자회견에서 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날 홍보 책자가 찢겨 있다. 다케시마의 날은 시마네현이 2006년부터 매년 2월 22일 벌이는 행사다. 2026.02.21 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 21일 서울 종로구 탑골공원 삼일문 앞에서 열린 일본정부의 독도강탈만행 규탄 기자회견에서 다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날 홍보 책자가 찢겨 있다. 다케시마의 날은 시마네현이 2006년부터 매년 2월 22일 벌이는 행사다. 2026.02.21 뉴시스

이미지 확대 일본 시마네현이 ‘다케시마의 날’ 행사를 강행하기로 한 것 등과 관련해 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 22일 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다. 2026.2.22 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 시마네현이 ‘다케시마의 날’ 행사를 강행하기로 한 것 등과 관련해 마츠오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사가 22일 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다. 2026.2.22 연합뉴스

정부는 22일 일본 시마네현이 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날’ 행사를 강행한 것과 관련해 “일본이 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이하는 데 강력히 항의한다”고 밝혔다.외교부는 이날 발표한 대변인 성명에서 “(다케시마의 날) 행사를 즉각 폐지할 것을 다시 한번 엄중히 촉구한다”며 이같이 말했다.그러면서 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토”라며 “일본 정부는 독도에 대한 부당한 억지 주장을 즉각 중단하고 겸허한 자세로 역사를 직시해야 할 것”이라고 강조했다.외교부는 이날 마쓰오 히로타카 주한일본대사관 총괄공사를 외교부 청사로 초치해 항의의 뜻을 전달했다.마쓰오 공사는 청사로 들어서면서 ‘독도가 일본 땅이라고 주장하는 이유가 무엇인지’, ‘부당한 영유권 주장이 한일관계를 악화시킬 가능성에 대해 어떻게 생각하는지’, ‘영유권 주장을 철회할 생각이 있는지’ 등 취재진 질문에 아무 대답도 하지 않았다.일본 혼슈 서부 시마네현 등은 이날 마쓰에시(市)에서 다케시마의 날 행사를 개최했다.시마네현은 1905년 2월 22일 일방적으로 독도를 행정구역에 편입한 공시(고시) 100주년을 계기로 2005년 3월에 2월 22일을 다케시마의 날로 지정하는 ‘다케시마의 날을 정하는 조례’를 만들었다. 2006년부터는 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정해 매년 기념행사를 열어왔다.2013년 이후 13년 연속 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보냈던 일본 정부는 올해도 후루카와 나오키 내각부 정무관을 파견했다.앞서 다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 9월 집권 자민당 총재 선거 당시 토론회에서 “‘다케시마의 날’에는 당당히 장관이 참석하면 된다. 눈치를 볼 필요는 없다”고 언급한 바 있다. 이에 따라 다카이치 정부 들어 처음 열리는 올해 행사는 일본 정부가 파견 인사를 격상할지 여부가 주목받아 왔다.교도통신은 정무관 파견 방침과 관련해 “한일 관계의 개선 기조가 이어지는 점을 고려해 (일본 정부가) 한국을 배려한 것으로 보인다”고 전했다.한국은 일본 정부가 독도에 대해 부당한 영유권 주장을 되풀이하며 정무관을 파견하는 데 대해서도 매년 강력한 항의 의사를 전달해왔다.한편, 일본 극우 성향 언론인 산케이신문은 이날 ‘정부 주최 행사를 요구한다’라는 제목의 사설을 통해 “다케시마는 일본의 고유 영토이지만, 한국이 70년 이상 불법 점거하고 있다”며 “한국은 일본에 다케시마를 반환해야 한다”고 억지 주장을 펼쳤다.