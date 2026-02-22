주한 러대사관, ‘승리는 우리 것’ 현수막 논란…외교부 철거 요청 ‘묵살’

이미지 확대 ‘승리는 우리 것’ 현수막 건 주한 러시아 대사관 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 4주년을 이틀 앞둔 22일 서울 중구 주한 러시아 대사관 건물 벽에 러시아어로 ‘승리는 우리의 것이다(Победа будет за нами)’이라고 쓰인 현수막이 걸려 있다. 2026.2.22/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘승리는 우리 것’ 현수막 건 주한 러시아 대사관 러시아의 우크라이나 침공으로 시작된 전쟁이 4주년을 이틀 앞둔 22일 서울 중구 주한 러시아 대사관 건물 벽에 러시아어로 ‘승리는 우리의 것이다(Победа будет за нами)’이라고 쓰인 현수막이 걸려 있다. 2026.2.22/뉴스1

오는 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 지 4년이 되는 가운데 주한 러시아대사관 건물 외부에 러시아어로 ‘승리는 우리의 것이다’(Победа будет за нами)라고 적힌 대형 현수막이 내걸려 논란이 일고 있다.러시아대사관 측이 우리 외교부의 철거 요청을 묵살하고 현수막 게시를 유지하고 있어 주재국에 대한 결례라는 지적이 나온다.22일 뉴스1 등에 따르면 주한 러시아대사관은 최근 서울 중구 정동에 있는 대사관 건물 외벽에 러시아 삼색기를 배경으로 ‘승리’를 강조하는 내용의 대형 현수막을 내걸었다.외교부는 관련 사실을 확인한 뒤 외교 채널을 통해 대사관 측에 현수막 철거를 요구했다.외교부는 ‘러시아의 우크라이나 침공은 명백한 유엔헌장·국제법 위반’이라는 기존 입장에 따라 대응했으며, 해당 현수막이 불필요한 오해와 긴장을 조성할 수 있다는 우려도 전달한 것으로 알려졌다.그러나 러시아대사관 측은 우리 정부의 요구를 거부하고 있다고 뉴스1은 전했다. 정부의 설명을 ‘경청’했으나 실질적인 조치로는 이어지지 않고 있다는 전언이다.외교부는 다만 외교 공관에 대한 주재국의 불가침성을 규정한 국제협약인 ‘비엔나 협약’에 따라, 정부 차원에서 강제로 현수막을 철거할 수는 없다는 입장이다.앞서 지난 11일 게오르기 지노비예프 주한 러시아대사는 한국 기자들과의 간담회에서 북한군의 러시아 파병의 ‘위대함’을 잊지 않겠다고 발언해 논란을 샀다.한편 러시아 본국 정부에서도 우크라이나 전쟁과 관련해 한국에 외교적 압박을 가하고 있다.마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 북대서양조약기구(NATO·나토)의 우크라이나 지원 프로그램인 ‘우크라이나 우선 지원목록’(PURL)에 한국이 어떤 식으로든 참여하면 보복 조처를 하겠다고 경고했다.자하로바 대변인은 “한국이 직접적이든 간접적이든 어떤 식으로든 그런 물자 공급에 참여하는 것이 우크라이나 분쟁 해결 전망을 지연시킬 뿐이라는 점을 다시 한번 강조하고 싶다”고 밝혔다. 이어 “이는 의심할 여지 없이 러시아와 한국의 관계에 돌이킬 수 없는 손상을 일으키고 한반도에 대한 건설적 대화를 회복하는 전망을 파괴할 것”이라고 강조했다.자하로바 대변인은 러시아가 한국이 그간 보인 접근 방식을 높이 평가한다며 “러시아와 한국 관계의 추가 붕괴를 막고 미래에 양국의 대화와 협력을 복원하는 전제조건을 위한 필수적인 토대로 보기 때문”이라고 전했다.한국 외교부 당국자는 전날 우크라이나 지원과 관련해 나토와 다양한 방안을 지속 협의하고 있다며 지난해 7월 신설된 PURL도 검토 방안에 포함된다고 밝혔다. PURL은 나토 회원국들이 돈을 대고 미국 무기를 구매해 우크라이나에 지원하는 방식이다. 한국은 PURL에 참여하게 되더라도 비살상 장비로 지원 분야를 한정할 수도 있다고 전해졌다.