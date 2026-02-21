안규백 장관, ‘美·中 전투기 서해 대치’ 관련 미군에 항의

이미지 확대 사진은 한미연합 훈련하는 미국 B-1B 전략폭격기. 2023.2.2. 국방부 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진은 한미연합 훈련하는 미국 B-1B 전략폭격기. 2023.2.2. 국방부 제공

안규백 국방부 장관이 지난 18일 서해 상공에서 주한미군 전투기가 훈련 중 중국 전투기와 대치한 데 대해 주한미군 측에 직접 항의한 것으로 알려졌다.21일 군 소식통에 따르면 안 장관은 당시 상황을 보고받고 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관에게 전화해 항의의 뜻을 전달했다.주한미군 측이 훈련 사실은 사전 통보했지만, 군사적으로 민감한 수역인 서해상에서 실시한 구체적인 비행 계획과 목적 등을 설명하지 않았다는 취지로 풀이된다. 진영승 합동참모의장도 브런슨 사령관에게 전화해 우려를 전한 것으로 전해졌다.주한미군의 F-16 전투기 10여대는 지난 18일 서해상에서 대규모 비행 훈련을 진행했다. 미국 전투기가 중국방공식별구역(CADIZ) 가까이 접근하자 중국은 전투기를 출격시켰다. 이에 미·중 공중 전력이 한때 서해상에서 대치하는 긴장 상황이 벌어졌다. 다만 서로 방공식별구역에 진입하지는 않았던 것으로 알려졌다.한편 국방부는 이날 미국이 제안한 한미일 연합 공중훈련을 한국 정부가 거절해 미일 양국만 연합 훈련을 실시했다는 보도와 관련해 “사실이 아니다”라며 “한미 동맹 및 한미일 안보협력은 공고하게 유지되고 있다”고 반박했다.