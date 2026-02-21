안규백 장관, ‘美·中 전투기 서해 대치’ 관련 미군에 항의

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

안규백 장관, ‘美·中 전투기 서해 대치’ 관련 미군에 항의

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-02-21 20:32
수정 2026-02-21 20:40
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
사진은 한미연합 훈련하는 미국 B-1B 전략폭격기. 2023.2.2. 국방부 제공
사진은 한미연합 훈련하는 미국 B-1B 전략폭격기. 2023.2.2. 국방부 제공


안규백 국방부 장관이 지난 18일 서해 상공에서 주한미군 전투기가 훈련 중 중국 전투기와 대치한 데 대해 주한미군 측에 직접 항의한 것으로 알려졌다.

21일 군 소식통에 따르면 안 장관은 당시 상황을 보고받고 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합사령관에게 전화해 항의의 뜻을 전달했다.

주한미군 측이 훈련 사실은 사전 통보했지만, 군사적으로 민감한 수역인 서해상에서 실시한 구체적인 비행 계획과 목적 등을 설명하지 않았다는 취지로 풀이된다. 진영승 합동참모의장도 브런슨 사령관에게 전화해 우려를 전한 것으로 전해졌다.

주한미군의 F-16 전투기 10여대는 지난 18일 서해상에서 대규모 비행 훈련을 진행했다. 미국 전투기가 중국방공식별구역(CADIZ) 가까이 접근하자 중국은 전투기를 출격시켰다. 이에 미·중 공중 전력이 한때 서해상에서 대치하는 긴장 상황이 벌어졌다. 다만 서로 방공식별구역에 진입하지는 않았던 것으로 알려졌다.

한편 국방부는 이날 미국이 제안한 한미일 연합 공중훈련을 한국 정부가 거절해 미일 양국만 연합 훈련을 실시했다는 보도와 관련해 “사실이 아니다”라며 “한미 동맹 및 한미일 안보협력은 공고하게 유지되고 있다”고 반박했다.
문경근 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로