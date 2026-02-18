브리핑룸 입장하는 정동영 장관

브리핑룸 입장하는 정동영 장관

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2026-02-18 18:03
수정 2026-02-18 18:03
정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기사건 재발방지대책을 발표하기 위해 입장하고 있다. 2026.2.18 홍윤기 기자
정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기사건 재발방지대책을 발표하기 위해 입장하고 있다. 2026.2.18 홍윤기 기자


정동영 통일부 장관이 18일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 대북 무인기 사건 재발방지대책을 발표했다.

이날 정 장관은 “물리적 충돌 방지와 군사적 신뢰 구축을 위해 비행금지구역 설정 등을 포함하여 기존 9·19 남북군사합의 일부 복원을 선제적으로 검토·추진할 것”이라고 밝혔다.

정 장관의 브리핑은 김여정 북한 노동당 부부장이 지난 13일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 무인기 사태에 대한 재발 방지 대책을 마련하라고 촉구한 지 닷새 만에 나왔다.

2018년 남북이 체결한 9·19 군사합의에 명시된 대로 비행금지 구역이 설정되면 무인기도 군사분계선(MDL)으로부터 동부 지역에서 15km, 서부 지역에서 10km 범위에서 비행이 금지된다.

홍윤기 기자
