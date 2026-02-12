[포토] 순직한 코브라 헬기 조종사 합동영결식

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

육군은 최근 비상절차훈련 중 순직한 코브라 헬기 조종사 고(故) 정상근·장희성 준위의 영결식이 12일 국군수도병원에서 육군참모총장 주관으로 엄수됐다고 밝혔다.영결식에는 순직 장병 유가족과 김규하 육군참모총장을 비롯한 육군 장성단, 국방부 및 합참 대표, 해·공군·해병대 대표 장성, 소속부대 장병들이 참석했다.김 총장은 조사에서 “정상근 준위는 육군 내에서도 손꼽히는 베테랑 조종사였으며, 전역을 미루고 후배 양성과 육군 항공 발전에도 헌신하고자 했던 군인정신의 표상이었다”고 고인을 회고했다.이어 “장희성 준위는 학군장교로 군 복무를 마친 후에도 육군 항공에 대한 꿈과 열정으로 다시 임관해, 자랑스러운 헬기 조종사로 임무를 수행하는 데 자부심과 열정이 가득했던 군인이었다”고 추모했다.그러면서 “두 분은 마지막까지 조종간을 놓지 않고 국민의 생명과 안전을 지켜냈다”며 “우리 육군은 두 분의 헌신과 희생, 그리고 숭고한 군인정신을 영원히 기억할 것”이라고 애도했다.동료 전우들을 대표해 추도사를 낭독한 5군단 15항공단 이준섭 준위는 “두 분의 결단과 용기를 감히 헤아릴 수는 없지만, 그 무게만큼이나 깊은 존경을 가슴에 새기겠다”며 “갑작스러운 이별로 우리 모두의 곁에 커다란 빈자리가 남았지만, 헌신과 용기를 절대 잃지 않겠다”고 명복을 빌었다.봉안식은 이날 오후 국립서울현충원에서 진행된다.앞서 지난 9일 오전 11시 4분쯤 경기도 가평군 조종면 현리 일대에서 비상절차훈련 중이던 육군 항공부대 소속 헬기(AH-1S·코브라)가 하천에 추락해 조종사인 정상근·장희성 준위가 모두 숨졌다.육군은 민·관·군 합동 중앙안전사고 조사위원회를 구성해 사고 원인을 조사 중이다.