[속보] 경기 가평에서 추락한 육군 헬기 탑승자 2명 전원 사망

이미지 확대 군 관계자들이 9일 경기 가평군 조종면 신하교 인근에 추락한 군 헬기 잔해 근처에서 현장을 통제하고 있다. 이날 오전 11시께 육군 헬기가 추락해 조종사 두명이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 2026.2.9 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 군 관계자들이 9일 경기 가평군 조종면 신하교 인근에 추락한 군 헬기 잔해 근처에서 현장을 통제하고 있다. 이날 오전 11시께 육군 헬기가 추락해 조종사 두명이 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 이송됐다. 2026.2.9 이지훈 기자

경기 가평군에서 군 헬기가 추락해 2명이 사망했다.9일 육군 등에 따르면 이날 오전 11시쯤 가평군 조종면 현리 신하교 근처에서 군 헬기가 추락했다.추락 신고를 접수한 소방당국은 소방대원 등 43명과 소방차 등 장비 16대를 동원해 구조에 나섰다.탑승자 2명은 크게 다쳐 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 끝내 사망했다. 탑승자 계급은 2명 모두 준위로 확인됐다.해당 사고로 폭발이나 화재 등 2차 사고는 발생하지 않았다.사고 헬기는 육군 15항공단 예하 대대 소속 코브라 Ah-1s다. 비행 교육훈련을 위해 이날 오전 9시 45분쯤 이륙했으며 11시 4분에 추락한 것으로 전해졌다.관계 당국은 이상 교신이나 기체 이상 등 여러 사고 가능성에 대해 조사할 방침이다.