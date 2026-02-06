[포토] 해병대 공정대대, 고공 강하훈련

2026 밀라노 올림픽
[포토] 해병대 공정대대, 고공 강하훈련

입력 2026-02-06 17:46
수정 2026-02-06 17:46
해병대 7여단 공정대대가 지난 5일 경북 포항시 북구에 있는 강하 훈련장에서 마린온헬기를 이용해 1500피트 상공에서 올해 첫 정기강하훈련을 하고 있다.

공정대원들은 훈련에 앞서 전투연병장과 교육훈련단에서 공수교육단에서 지상 숙달훈련과 모형탑, 공수 시뮬레이터를 활용해 우발상황 발생 시 대처 요령을 숙달했다.

온라인뉴스부
