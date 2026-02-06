정치 국방·외교 [포토] 해병대 공정대대, 고공 강하훈련 입력 2026-02-06 17:46 수정 2026-02-06 17:46 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/diplomacy/2026/02/06/20260206801001 URL 복사 댓글 0 해병대 7여단 공정대대가 지난 5일 경북 포항시 북구에 있는 강하 훈련장에서 마린온헬기를 이용해 1500피트 상공에서 올해 첫 정기강하훈련을 하고 있다.공정대원들은 훈련에 앞서 전투연병장과 교육훈련단에서 공수교육단에서 지상 숙달훈련과 모형탑, 공수 시뮬레이터를 활용해 우발상황 발생 시 대처 요령을 숙달했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지