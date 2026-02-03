김정관 이어 조현까지 美 급파… 루비오 만나 ‘관세 설득’ 총력전

與 주도 대미투자법 추진 상황 설명

4일 핵심광물 장관급회의도 참석

2026-02-04 6면

조현 외교부 장관이 마코 루비오 미국 국무장관 겸 국가안보보좌관을 만나 ‘관세 재인상’ 문제를 논의하기 위해 3일 출국했다.지난달 김정관 산업통상부 장관이 미국에 급파된 데 이어 외교 라인까지 미국 설득에 가세하면서 정부가 총력전을 펼치는 모습이다.조 장관은 이날 오후 한미 외교장관 회담과 핵심광물 장관급회의 참석을 위해 미 워싱턴DC로 출국했다. 조 장관은 인천국제공항 출국장에서 취재진과 만나 “우리 국회 절차에 따라 양 정부 간 합의된 것이 입법으로 추진되고 있기 때문에 그런 내용을 미측에 잘 설명하고 양해를 구할 것”이라며 “제가 만나는 국무장관은 물론이고 다른 미국 정부 인사들, 특히 미 의회 측에도 같은 메시지를 전달할 계획”이라고 말했다.앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 “한국 입법부가 무역 합의를 이행하지 않고 있다”며 상호관세와 자동차 관세를 15%에서 25%로 재인상하겠다고 밝혔다. 정부는 곧바로 김 장관과 여한구 통상교섭본부장을 급파해 설득에 나섰지만 뚜렷한 결론을 찾지 못했다.더불어민주당은 트럼프 대통령의 압박 이후 국회에 계류된 대미투자특별법을 빠르게 처리하려는 움직임을 보이고 있다. 조 장관은 이 부분을 미측에 강조할 예정이다. 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대 등 원자력 협력과 한국의 핵추진 잠수함 도입 문제도 논의될 전망이다.조 장관은 4일 미국 주도로 열리는 핵심광물 장관급회의에도 참석한다. 미국이 중국산 핵심 광물 의존도를 낮추는 데 주력해 온 만큼 관련 논의가 집중될 것으로 보인다.