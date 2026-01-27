합참 “북한, 평양 일대서 동해상으로 탄도미사일 발사”

美콜비 차관 ‘자주국방’ 반발 해석

북한이 27일 동해상으로 탄도미사일 수발을 발사했다. 이재명 정부 출범 후 네 번째이자 올해 들어 두 번째 미사일 도발이다.합동참모본부는 “오후 3시 50분쯤 북한 평양 북방 일대에서 동해상으로 발사된 미상의 탄도미사일 수 발을 포착했다”고 밝혔다.북한의 탄도미사일 도발은 지난 4일 이후 23일 만이다. 일본 교도통신 등에 따르면 발사는 두 차례 이뤄졌고 발사체들은 모두 일본 배타적경제수역(EEZ) 바깥쪽에 낙하한 것으로 추정된다.엘브리지 콜비 미 국방부 정책담당 차관의 방한 직후 북한이 미사일 도발을 감행하면서 콜비 차관이 강조한 ‘자주 국방’에 대한 반발이란 해석이 나온다. 미국 우선주의 정책이 담긴 새 국방전략(NDS)를 설계한 콜비 차관은 지난 26일 조현 외교부 장관과 안규백 국방부 장관을 잇달아 만났다. 특히 대북 억제시 ‘한국의 주된 책임’을 강조했던 콜비 차관은 세종연구소 초청 연설에서 “도널드 트럼프 대통령은 동맹이 영구적 의존이 아닌 공동 책임에 기반할 때 가장 강력하다고 일관되게 주장한다”고 강조했다.다음달 초로 예상되는 노동당 9차 대회를 앞두고 내부 결속 다지기 차원으로도 풀이된다.노동신문은 지난 24일 “시·군당 대표회에서 도당 대표회에 보낼 대표자 선거가 진행됐다”고 전했다. 북한의 당대회는 통상 도당 대표회 이후 약 열흘 뒤 열려왔다. 지난해 말부터 미사일 체계 확보 등 성과를 과시했던 북한은 연초부터 생산 공장과 민생 현장 시찰 등을 이어가며 결속 다지기에 주력하고 있다.