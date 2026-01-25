美부통령 만난 김민석 “쿠팡 조치는 차별 대우 아니다”

방금 들어온 뉴스

美부통령 만난 김민석 "쿠팡 조치는 차별 대우 아니다"

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-01-25 18:10
수정 2026-01-25 18:10
“로비로 해결 안되는 것 보여줄 것”
밴스 “北과 관계 개선” 자문 구해

이미지 확대
김민석(왼쪽) 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 국무총리실 제공
김민석(왼쪽) 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 면담에 앞서 기념 촬영을 하고 있다.
국무총리실 제공


김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 부통령과 회담하고 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 대한 조치는 차별 대우가 아니라는 한국 정부 입장을 밝혔다.

김 총리는 이날 특파원단과의 간담회에서 “밴스 부통령이 미국 기업인 쿠팡이 한국에서 갖는 다른 상황을 충분히 이해하면서도 구체적으로 어떤 것이 문제가 되는지 궁금해했다”고 회담 내용을 전했다. 이어 “국민 상당수 정보가 유출된 상황에서 해결을 지연시킨 문제가 있었고, 최근에는 이재명 대통령과 국무총리를 향한 근거 없는 비난까지 있었던 점을 설명했다”고 덧붙였다.

김 총리는 취재진에 “쿠팡 문제는 법적인 문제가 있음에도 시정하지 않고 (타국 정부를 통한) 로비로 해결하려는 식으론 풀리지 않는다는 걸 인식하는 계기가 될 것”이라며 “‘가짜 뉴스’에 대해선 미국 측에 신속하게 설명하고 대응할 것”이라고 강조했다.

밴스 부통령은 김 총리에게 ‘북한과의 관계 개선 용의가 있는 미국이 어떻게 하는 게 좋겠느냐’는 취지의 자문도 구했다. 김 총리는 “도널드 트럼프 대통령만이 관계 개선의 의사와 능력을 갖추고 있다고 했고, 특사 역할을 하는 인사를 북한에 보내 관계 개선 의사를 표현하는 것도 하나의 접근법이라고 이야기했다”고 밝혔다.

워싱턴 임주형 특파원
2026-01-26 8면
관련기사
