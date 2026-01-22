이미지 확대
혹한 속 불굴의 특전사 정신
육군 특수전사령부 장병들이 지난 20일 강원도 대관령 황병산 일대 동계훈련장에서 스키를 활용한 설상 기동훈련을 실시하고 있다. 특전사는 예하 부대들이 다음 달까지 11박 12일 일정으로 설한지 극복 훈련을 진행한다고 22일 밝혔다. 특전사의 대표적 혹한기 훈련으로 적 후방 지역 침투, 특수 정찰 및 항공 화력 유도, 도피 및 탈출, 전술 스키 기동 등이 이뤄진다.
2026-01-23 6면
