[포토] 해군 SSU “춥지 않습니다”

이번 겨울 들어 최강 한파가 몰아친 이번 주 해군 특수전전단 해난구조전대(SSU)가 경남 진해 앞바다에서 혹한기 훈련을 진행 중이라고 해군이 22일 밝혔다.지난 20일 시작돼 23일까지 실시되는 혹한기 훈련에는 SSU 소속 심해잠수사 70여명이 참가했다.심해잠수사들은 훈련 첫날인 20일 진해 군항 인근 해상에서 익수자를 탐색하고 구조하는 스쿠버 훈련을 실시했다.이어 21∼22일 혹한기 훈련의 하이라이트인 ‘철인중대 선발경기’가 진행된다.1차 종목은 ‘수중작업 능력 평가’다. 해난구조전대 기초잠수훈련장에서 전날 진행된 경기에서 심해잠수사들은 표면공급잠수체계(SSDS) 장비를 착용하고 파이프 분해 및 조립, 저시정 수중 상황에서 매듭 묶기 등 수중에서 직면할 수 있는 다양한 상황에 대처하는 능력을 평가받았다.2차 종목은 ‘중대별 팀워크 평가’다. 각 중대는 이날 16개 동작으로 구성된 SSU 특수체조를 시작으로 단체 달리기(5km), 고무보트 패들링(2.5km), 오리발 바다수영(1km) 등에서 기록 경쟁을 벌인다.심해잠수사들은 훈련 마지막 날인 23일 장거리 단체 달리기(20km)를 하며 체력을 단련하고, 바다 맨몸 입수를 통해 살을 에는 추위를 이겨낸다.영예의 철인중대에는 우승 명패와 상금, 표창 등이 수여된다.1950년 9월 해상공작대라는 명칭으로 창설된 해군 해난구조전대는 해상 인명구조, 침몰 선박 수색 및 인양, 조난 수상함·잠수함 구조 등 해양 재난 현장에서 임무를 수행하는 특수부대다.