송민순 전 외교통상부 장관 “자립형 동맹으로 발전해야”

송민순 전 외교통상부 장관이 오는 25일 KBS 1TV ‘이슈 PICK 쌤과 함께’에 출연해 대한민국이 직면안 안보 현실을 진단하고 한반도 평화의 해법을 모색하는 시간을 가진다.송 전 장관은 현재 국제 정세를 “19세기식 세력권 정치로의 회귀”라고 진단하며, 미국은 미주와 태평양, 중국은 동아시아, 러시아는 동유럽과 중앙아시아를 각각 세력권으로 설정하려는 흐름이 나타나고 있다고 설명했다. 이어 “미국은 마약·이민 문제와 더불어 중국의 중남미 영향력 확대를 견제하는 데 강한 의지를 보이고 있다”며, 이러한 대외 전략 변화가 한반도 안보 환경에도 직접적인 영향을 미친다고 분석했다.이어 송 전 장관은 “의존형 동맹에서 자립형 동맹으로 발전해야 한다”고 강조하며, 전시작전통제권 행사와 핵 잠재력 확보가 핵심 과제라고 밝혔다. 그는 현재 한미동맹 구조를 “미국이 운전대를 잡고 한국이 조수석에 앉은 안보 버스”에 비유했다.한편, KBS 1TV <이슈 PICK 쌤과 함께> 제264회 ‘송민순 전 외교통상부 장관 편’은 2026년 1월 25일 오후 7시 10분에 방송된다.