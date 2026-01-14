협력 여지 큰 ‘조세이’부터 합의… 청년 교류 확대안 협의도

88분간 이어진 한일 정상회담

한일 정상이 13일 정상회담을 통해 조세이 탄광 수몰 사고의 희생자 유해 DNA 감정을 추진키로 합의하면서 양국이 과거사 문제에 협력할 단초를 마련했다는 평가가 나온다. 이번 합의를 계기로 양국이 일본군위안부, 강제 동원, 사도광산 등 민감한 현안에 대해서도 협력할 수 있는 기반을 만들어 낼지 주목된다.이재명 대통령은 이날 일본 나라현에서 정상회담을 한 뒤 공동언론발표에서 조세이 탄광 수몰 사고 관련 합의를 전했다. 조세이 탄광은 일본 야마구치현에 위치한 해저탄광으로 1942년 2월 수몰 사고가 발생해 강제 동원됐던 조선인 136명을 포함해 183명이 사망했다. 유족들은 유해 발굴과 유골 DNA 검증을 위한 일본 정부의 지원을 요구해 왔다.지난해 6월 이 대통령 취임 이후 양국 정상이 이날까지 여섯 차례 정상회담을 진행하면서 과거사 문제를 의제로 다루고 합의까지 도출한 것은 이번이 처음이다. 이 대통령은 그간 일본과의 미래지향적 협력을 강조하며 과거사 문제 언급은 자제해 왔다.하지만 이 대통령은 물론 ‘보수 우익’으로 평가되는 다카이치 사나에 일본 총리도 양국 관계의 안정적 발전을 위해서는 과거사 문제에서의 협력이 필요하다는 인식에 따라 이번 합의를 도출한 것으로 분석된다. 특히 조세이 탄광 문제는 다른 과거사 현안보다 인도적 성격이 강해 양국이 협력할 여지가 크다. 또 수몰 사고 희생자 중 일본인도 있어 일본 내 우익 세력의 반발이 크지 않을 것이라는 점도 합의 도출에 영향을 미쳤을 것으로 관측된다.두 정상은 경제·사회 분야에서 협력을 강화하기로 했으며, 미래 세대 간 상호 이해 증진이 미래지향적 한일 관계의 근간이라는 데도 인식을 같이했다. 이 대통령은 이를 위해 청년 세대 간 교류의 양적·질적 확대 방안을 지속 협의해 나가자고 했다. 특히 출입국 간소화, 수학여행 장려 등과 함께 현재 정보기술(IT) 분야에 한정돼 있는 기술자격 상호 인정을 다른 분야로 확대하는 방안 등을 제안했다.앞서 이 대통령은 정상회담 모두 발언을 통해 “우리가 한때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한일 국교 정상화가 된 지도 이제 환갑, 60이 지났고 다시 또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 오늘의 이 회담은 각별한 의미가 있다”고 평가했다.이어 “좋은 점들을 더 발굴해서 키우고, 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화시키면서 손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다고 믿는다”고 했다.다카이치 총리 역시 “올해도 이번 대통령님의 방일을 시작으로 일한 관계를 한층 높은 차원으로 발전시키는 한 해로 만들고 싶다”고 밝혔다.