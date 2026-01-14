한일, 조세이 탄광 유해 신원 찾는다

李대통령·다카이치 정상회담

이재명 대통령과 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 소인수 회담에 앞서 손을 맞잡으며 인사를 나누고 있다. 양 정상은 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 진행한 이후 약 두 달 만에 다시 만났다.

나라 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 손 맞잡은 한일 이재명 대통령과 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 소인수 회담에 앞서 손을 맞잡으며 인사를 나누고 있다. 양 정상은 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 진행한 이후 약 두 달 만에 다시 만났다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일제강점기 조세이 탄광 수몰 사고 희생자 유해의 신원 확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 합의했다. 양국 정상이 과거사 문제와 관련한 협력의 물꼬를 텄다는 점에서 한일 관계의 의미 있는 진전으로 평가된다.이 대통령은 이날 일본 나라현 나라시에서 다카이치 총리와 취임 후 세 번째로 만나 회담한 뒤 공동언론발표문을 내고 “그동안 양국이 정착시켜 온 셔틀외교의 토대 위에서 양국 간 미래지향적 협력을 지속하기 위한 실질적인 방안에 대해 폭넓게 논의했다”고 밝혔다.88분간의 회담에서 양국 정상은 지난해 8월 유해가 발견된 조세이 탄광 수몰 사고 관련 DNA 감정 추진을 위해 당국 간 실무 협의를 진행하기로 했다. 이 대통령은 “이번 회담을 계기로 과거사 문제에서 작지만 의미 있는 진전을 이뤄 낼 수 있어 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.양국 정상은 한일·한미일 협력의 필요성을 강조했다. 이 대통령은 “양국은 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축에 대한 의지를 재확인하고, 대북 정책에 있어 긴밀한 공조를 이어 가기로 했다”고 말했다. 다카이치 총리는 “양국 간의 긴밀한 연대를 확인했다”고 했다.두 정상은 인공지능(AI), 지식재산 보호 등 분야에서 협력을 강화하고 지방 성장 등 공통 과제 해결에 성과를 내기로 했다. 또 스캠(온라인 사기) 범죄 관련 공동 대응을 위해 한국 경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했다. 또 다카이치 총리는 “대통령님과 공급망 협력에 대해 깊은 논의를 했다”고 밝혔다.이날 발표문에는 전날 이 대통령이 일본 NHK 인터뷰에서 언급한 후쿠시마산 수산물 수입 문제, 일본이 주도하는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 등은 포함되지 않았다.