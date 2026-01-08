2개월 만에 떠난 美대사대리… 국무부서 북미 대화 준비할 듯

2개월 만에 떠난 美대사대리… 국무부서 북미 대화 준비할 듯

이주원 기자
입력 2026-01-08 00:08
수정 2026-01-08 00:08
후커 국무부 정무차관 보좌관설
4월 방중 앞두고 관련 인사 집결
콜비 차관, 이달 말 한일 방문 타진

케빈 김 주한미국대사대리
케빈 김 주한미국대사대리


케빈 김 주한미국대사대리가 부임한 지 약 2개월 만에 미국으로 복귀했다. 본국에서 한반도 관련 업무를 맡을 것으로 전해지면서 도널드 트럼프 미 대통령이 북미 대화 준비에 본격 나섰다는 분석이 나온다.

7일 외교부에 따르면 주한미국대사관은 김 전 대사대리가 미 워싱턴으로 복귀했다고 공식 통보했다. 후임은 지난해 7월 부임한 제임스 헬러 차석으로 주한미국대사관은 이 사실을 이날 홈페이지에 알렸다. 한 외교 소식통은 “최근 한국 관련 업무가 많아지면서 미 행정부에서도 관련 업무를 챙겨야 될 담당자가 필요했던 것으로 알고 있다”고 전했다. 김 전 대사대리는 한국에서 한미 ‘조인트 팩트시트’(공동 설명자료) 후속 협의에 관여했고, 최근까지 한국 정부와 대북정책을 논의해 왔다. 김 전 대사대리의 복귀는 지난해 10월 부산에서 열린 미중 정상회담 관련 업무가 마무리되면서 예정된 수순이었다는 관측도 나온다.

일각에서는 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관의 선임보좌관을 맡았다는 얘기도 나온다. 김 전 대사대리는 트럼프 1기 행정부 때인 2018~2020년 국무부 대북정책특별대표실에서 근무하며 북미 대화에 관여했다. 후커 차관도 트럼프 1기 행정부에서 북미 정상회담에 관여했다.

과거 북미 대화의 판을 짜던 인사들을 중심으로 대화가 추진될 수 있다는 관측에 무게가 실린다. 오는 4월 트럼프 대통령의 방중을 계기로 북미 대화 가능성이 거론되고 있다. 민정훈 국립외교원 교수는 “김 전 대사대리가 대북정책특별 부대표로 나설 가능성도 있다”고 했다. 다만 김 전 대사대리의 조기 교체로 대사 공백이 길어질 것이란 우려도 적지 않다. 필립 골드버그 전 대사가 지난해 1월 7일 임기를 마쳤지만 후임 대사 인선이 늦어지며 1년 동안 대리 체제가 유지되고 있다.

주한미국대사는 지정학적 전문성이 요구되는 탓에 선임이 쉽지 않다는 게 외교가의 시각이다. 또 트럼프 대통령이 자신과 결이 맞는 인사 등용을 중시하고, ‘탑다운’ 방식을 선호하는 성격상 대사대리 체제에 큰 신경을 쓰지 않는 점도 영향을 미친다는 해석이 나온다.



한편 엘브리지 콜비 미 국방부 정책담당 차관이 이달 말쯤 한국과 일본을 방문해 동맹 현안을 논의하는 방안을 타진 중인 것으로 알려졌다.
이주원 기자
2026-01-08 9면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
