대한민국의 밤 지키는 해군 ‘왕건함’

미국이 신형 군함 건조 사업의 파트너로 한국 기업을 거론하며 한미 조선협력 프로젝트가 내년에 한층 탄력을 받을 것으로 보이는 가운데, 지난 18일 해군 기동함대사령부 소속 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 해군제주기지에 정박해 있다.관할 해역을 특정하지 않고 임무와 역할에 따라 필요한 해역에서 부여된 임무를 수행하는 기동함대는 해상기반 한국형 3축체계 및 해상교통로 보호 등 전방위 안보위협 대응을 위해 2025년 2월 1일부로 창설됐다.함명은 후삼국을 통일하고 고려를 건국한 왕건의 이름에서 따왔다.