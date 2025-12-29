대한민국의 밤 지키는 해군 ‘왕건함’

방금 들어온 뉴스

대한민국의 밤 지키는 해군 ‘왕건함’

홍윤기 기자
홍윤기 기자
입력 2025-12-29 07:43
수정 2025-12-29 07:43
미국이 신형 군함 건조 사업의 파트너로 한국 기업을 거론하며 한미 조선협력 프로젝트가 내년에 한층 탄력을 받을 것으로 보이는 가운데, 지난 18일 해군 기동함대사령부 소속 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 해군제주기지에 정박해 있다. 2025.12.18 제주 홍윤기 기자
미국이 신형 군함 건조 사업의 파트너로 한국 기업을 거론하며 한미 조선협력 프로젝트가 내년에 한층 탄력을 받을 것으로 보이는 가운데, 지난 18일 해군 기동함대사령부 소속 구축함 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급)이 해군제주기지에 정박해 있다.

관할 해역을 특정하지 않고 임무와 역할에 따라 필요한 해역에서 부여된 임무를 수행하는 기동함대는 해상기반 한국형 3축체계 및 해상교통로 보호 등 전방위 안보위협 대응을 위해 2025년 2월 1일부로 창설됐다.

함명은 후삼국을 통일하고 고려를 건국한 왕건의 이름에서 따왔다.

제주 홍윤기 기자
