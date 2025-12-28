닫기 이미지 확대 보기

위용 드러낸 제주해군기지 ‘왕건함’

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군이 도입할 신예 호위함을 한국 기업과의 협력 속에서 건조할 예정이라고 밝힌 가운데 한미 조선협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)가 내년에도 탄력을 받을 것으로 보인다. 사진은 지난 18일 제주해군기지에 정박해 있는 해군 기동함대사령부 소속 구축함인 왕건함(DDH-Ⅱ·4400t급) 모습. 함명은 후삼국을 통일하고 고려를 건국한 왕건의 이름에서 따왔다.

제주 홍윤기 기자