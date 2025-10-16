정부, 합동 대응팀 급파… “구금된 63명 이번 주 내 송환 목표”

김진아 외교부 2차관 등 프놈펜行

美·英, 범죄 배후 추정 ‘프린스’ 제재

2025-10-16

캄보디아 취업사기 및 납치·감금 사건과 관련해 정부 합동 대응팀이 15일 캄보디아로 출국했다. 대응팀은 캄보디아 고위급 면담을 통해 현지 단속으로 구금된 한국인 63명의 송환 등을 협의할 예정이다.김진아 외교부 2차관을 단장으로 한 합동 대응팀은 이날 오후 인천국제공항을 통해 프놈펜으로 출국했다. 박성주 경찰청 국가수사본부장을 비롯한 경찰청, 법무부, 국가정보원 등 관계부처 당국자도 대응팀에 참여했다.위성락 대통령실 국가안보실장은 이날 기자간담회에서 63명 송환 계획에 대해 “빠른 시일 내에 그분들을 다 데려오려는 입장”이라며 “항공편 등을 준비하고 있는데, 관건은 캄보디아와 절차적 협의가 얼마나 빨리 진전되느냐는 것이고 이번 주 안에라도 하고자 한다”고 설명했다.정부는 이들을 데려온 뒤 범죄 가담 또는 피해 여부를 조사해 국내법에 따라 처리할 것으로 보인다. 경찰에 따르면 이들과 별도로 4명은 전날 국적기 항공편으로 국내에 송환됐다.위 실장은 “캄보디아 온라인 스캠 산업엔 다양한 국적을 가진 20만명가량이 종사하고 있는 것으로 알려져 있다”며 “한국인의 경우 1000명 남짓 속해 있는 것으로 보고 있다”고 전했다. 이어 “캄보디아 정부 역시 검거한 한국 국민에 대해선 출국시키겠다는 입장”이라고 밝혔다.외교부는 전날 캄보디아 취업사기·감금 피해 대응 태스크포스(TF)를 공식 발족했다. TF 팀장은 박일 전 주레바논대사가 맡았다. 박 전 대사는 공석인 주캄보디아대사 자리가 채워질 때까지 현지에서 취업사기·감금 피해 대응 관련 공관 업무를 총괄할 예정이다. 박 전 대사는 레바논에 있던 지난해 10월 이스라엘과 헤즈볼라 간 군사 충돌이 발생하자 현지 체류 국민 송환 작전을 성공적으로 지원했다.한편 미국과 영국 정부는 14일(현지시간) 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹과 그룹 설립자이자 회장인 천즈(38·일명 빈센트)를 제재 대상에 올렸다. 중국 출신인 천즈는 각종 금융사기와 부동산 투자 등을 통해 부를 축적해 캄보디아에서 정치적 영향력을 행사하고 있다고 한다.미국 법무부는 도주 중인 천즈 회장을 온라인 금융사기 및 자금세탁 혐의로 기소했다. 미 재무부도 보도자료를 통해 “영국과 긴밀히 협력해 온라인 사기와 자금세탁 등을 통해 미국과 동맹국 시민을 표적으로 삼는 범죄 조직 프린스 그룹 117개 계열사에 대해 146건의 제재를 가했다”고 밝혔다.