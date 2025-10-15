개성공단 재가동 추진… 남북교류 조직 복원

통일부, 尹정부때 축소된 조직 개편

유엔 대북 제재 결의 위반 논란 우려

이미지 확대 신홍철(왼쪽 두 번째) 주러시아 북한대사가 13일(현지시간) 러시아 모스크바에 위치한 빅토리박물관에서 북러 관계를 주제로 한 전시 ‘어깨를 맞대고’(Shoulder to Shoulder)를 관람하며 박물관 관계자와 이야기를 나누고 있다.

모스크바 연합뉴스

2025-10-15 1면

통일부가 개성공단 재가동을 위한 조직을 신설·복원키로 했다. 남북회담본부도 되살려 북한과 정례 회담을 추진키로 했다. 남북 관계가 완전히 단절된 데다 소통 채널마저 없는 상황에서 국제사회의 대북 제재 결의 위반 소지가 있는 경제 협력 추진까지 공식화하며 논란이 예상된다.통일부는 14일 남북 대화와 교류협력 조직을 복원하는 내용을 골자로 하는 조직개편안을 발표했다. 통일부는 지난 정부에서 통폐합한 남북관계관리단을 폐지하고 대신에 평화협력지구추진단을 복원해 개성공단 정상화 등 업무를 수행하겠다고 밝혔다.추진단은 평화협력지구기획과, 개성공업지구지원과 등 2개 과로 구분돼 개성공단의 발전적 정상화, 평화경제특구 조성, 평화협력지구 기획·추진 등을 맡게 된다. 평화협력지구기획과에서 개성공단 재개 방안 등을 준비하며 평화경제특구 관련 법령 및 제도를 마련하고 개성공업지구지원과에서는 개성공단 기업 경영정상화를 지원하고 피해 실태조사 및 법률자문단 운영, 개성공업지구지원재단 관리·감독 등의 업무를 한다고 통일부는 설명했다.이와 관련, 정동영 통일부 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사 업무보고를 통해서도 개성공단 재가동을 위한 개성공단지원재단 복원 추진 방안을 밝혔다.﻿개성공단은 2003년 6월 착공, 가동되다가 2016년 2월 북한의 계속된 핵·미사일 실험으로 가동이 전면 중단됐다. 이후 북한은 2020년 6월 개성공단 내 남북공동연락사무소와 종합지원센터를 폭파했고 남측 입주기업이 남긴 버스와 공장 시설 등을 무단으로 몰수했다. 개성공단에 남겨진 정부 자산은 2000억원에 달한다.윤석열 정부는 지난해 1월 개성공단 중단 이후 개점휴업 상태였던 개성공단지원재단의 해산을 결정했다. 당시 통일부는 “재단 운영 효율성과 공단 상황을 종합적으로 고려했다”고 설명했다. 재단 인력 40여명은 희망퇴직을 받았다.통일부는 또 윤석열 정부 시절인 2023년 9월 남북관계관리단으로 통폐합된 교류협력 관련 4개 조직 가운데 남북출입사무소를 제외한 3개 조직을 되살린다. 우선 남북회담본부를 복원해 남북 간 연락채널 정상화, 남북대화 국면 전환 여건 조성, 남북회담 정례화·제도화를 추진하기로 했다. 기존 관리단의 교류협력 기능은 평화교류실에서 맡고 장관 직속 한반도정책경청단을 신설해 남북 평화공존 기반 구축 및 국민적 합의에 기반한 지속 가능한 한반도 정책을 추진하기로 했다.지난 정부에서 북한인권 증진에 초점을 맞춰 설치된 인권인도실은 폐지되고 사회문화협력국으로 재편된다. 실·국·과 명칭 가운데 ‘인권’이 들어간 곳은 사회문화협력국의 남북인권협력과뿐이다. 북한은 인권문제 제기에 매우 민감한 반응을 보여 왔는데, 최근 통일부는 탈북민들의 인권 피해 증언을 기록한 북한인권보고서 발간을 비공개로 전환했고 국립북한인권센터 건립 추진단을 해체해 태스크포스(TF)팀으로 전환하기도 했다. 통일부는 또 남북협력기금의 사용처를 국내의 교류협력 기반 조성 사업 지원으로 확대하기 위해 남북협력기금법 개정도 지원한다.정 장관은 이날 국감에서 “강대강 부딪치는 교착 관계가 반복돼 왔는데 (북한) 핵실험은 모두 교착 관계에서 나왔다”며 “대북 강압 정책 속에서 핵 능력이 고도화되고 키워졌다는 것은 움직일 수 없는 사실”이라고 비판했다.또 최근 주장을 반복해 온 ‘평화적 두 국가론’과 관련, “정부 입장이 되도록 할 것”이라고 강조했다. 정 장관은 관련 주장을 계속할 것이냐는 안철수 국민의힘 의원 질문에 “평화적인 두 국가를 제도화하는 것이 바로 통일의 문을 여는 것”이라며 “우리는 지금 두 국가로 못 가고 있기 때문에 통일로 못 가는 것”이라고 주장했다.