李대통령 “이스라엘 나포 국민 석방에 외교 역량 최대한 투입”

李대통령 "이스라엘 나포 국민 석방에 외교 역량 최대한 투입"

李대통령 "이스라엘 나포 국민 석방에 외교 역량 최대한 투입"

허백윤 기자
허백윤, 박기석 기자
입력 2025-10-09 23:56
수정 2025-10-09 23:56
이스라엘 측 “신속 석방 협조할 것”

이재명 대통령
이재명 대통령


한국인 활동가가 탑승한 선박이 가자지구에 접근하다 이스라엘군에 나포된 것과 관련, 이스라엘 측이 우리 국민의 안전과 조속한 석방을 위해 노력하겠다고 9일 밝혔다. 김진아 외교부 2차관은 이날 오후 외교부 청사에서 바락 샤인 주한 이스라엘대사대리를 만나 전날 이스라엘에 의해 나포된 선박에 탑승한 우리 국민의 안전 확보와 조속한 석방을 위한 이스라엘 측의 적극적인 협조를 요청했다.

샤인 대사대리는 관련 절차를 거쳐 한국 국민이 최대한 신속하게 석방될 수 있도록 협조하겠다며 그의 안전 확보를 위해 모든 노력을 다할 것이라고 밝혔다고 외교부가 전했다. 김 차관은 특히 우리 국민의 안전과 신속한 석방, 귀국에 대한 이재명 대통령의 각별한 관심을 이스라엘 측에 전달했다.

앞서 이 대통령은 이날 “우리 국민의 안전 확보, 신속 석방, 조기 귀국을 위해 국가 외교 역량을 최대한 투입하라”고 지시했다. 이 대통령은 전날 저녁 관련 상황과 조치 계획을 보고받았다.

외교부는 “이스라엘 현지에 있는 우리 대사관에서도 이스라엘 관계당국과 적극 접촉하는 한편 관련 우방국과도 긴밀히 협조해 나가면서 우리 국민의 안전 확보 및 신속한 석방을 위해 총력 대응 중”이라고 밝혔다.

팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동과 강정친구들, 개척자들 등 시민단체 등에 따르면 한국 국적 활동가 김아현씨 등이 탑승한 국제 구호선단 선박 11척이 가자지구에 접근하려다가 이스라엘군에 나포됐다. 이들은 이스라엘 항구로 이송된 뒤 추방될 것으로 예상된다.
허백윤·박기석 기자
2025-10-10 6면
위로