호국훈련 연기… 대북 유화 분위기 조성하나

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2025-10-02 16:09
수정 2025-10-02 16:09
합참 “국감·ADEX 등 감안 결정”
APEC 계기 북미 회동 가능성에
北 반응 고려·긴장 완화 해석도

합동참모본부가 이달 20~24일 예정됐던 연례 대규모 야외기동훈련인 ‘호국훈련’을 다음달 17~21일로 연기한다고 2일 밝혔다.

합참은 “10월 말 국가급 행사인 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 예정된 바, 원활하고 성공적인 국가행사 여건을 보장하기 위해 철저한 군사대비 태세를 유지”하기 위해 행사를 연기한다고 설명했다.

또 “각 군의 국정감사 수감, 국제행사인 서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 등으로 훈련에 대한 지휘 노력이 분산되는 점 등을 감안했다”고 설명했다. 국정감사는 13~30일, ADEX는 17~24일 각각 예정돼 있다.

호국훈련은 육·해·공군의 합동작전 수행 능력 향상과 군사대비 태세 확립을 위해 매년 실시하는 전구급 야외기동훈련으로 주한미군 전력도 참여한다.

이미 일찌감치 예정돼 있던 훈련을 APEC 정상회의 준비를 이유로 연기한 데 대해 군 안팎에서는 정부가 북한과의 군사적 긴장 완화를 추진하고 있는 가운데 북한이 한국의 대규모 실기동훈련에 민감하게 반응해 온 점을 고려한 것이라는 해석이 나온다. 지난달 25일 정동영 통일부 장관이 “9·19 남북 군사합의가 복원되기 전이라도 군사분계선(MDL) 일대 사격훈련과 실기동훈련을 중단하는 게 맞다”고 밝히기도 했다.

APEC 정상회의를 계기로 ‘깜짝’ 북미 회동 가능성도 열려 있어 남북 간 긴장 완화를 위한 분위기가 더 이어질 수도 있다.

진영승 합동참모의장은 이날 기자들과 만나 “(접경지에서의) 긴장 완화나 우발적 충돌 방지는 반드시 필요하며 신뢰 구축도 필요하다면 군이 뒷받침해야 한다”면서도 “다만 이를 준비하려면 군이 준비가 돼 있어야 한다. 열기와 예기로 준비가 돼 있을 때 포용력 있게 신뢰를 구축할 수 있다”고 강조했다.

호국훈련 연기에 대해서도 “좀 안타깝다”며 “취소가 아니라 연기하는 거라 제가 직접 챙겨서 부족함 없이 완전성을 기할 수 있도록 관리하겠다”고 말했다.
허백윤 기자
2025-10-03 6면
