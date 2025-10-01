한일 정상 “시도 때도 없이 오가자”… ‘사회문제 협의체’ 합의

李대통령·이시바 세 번째 정상회담

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 아시아태평양경제협력체(APEC) 하우스에서 정상회담을 마친 뒤 두 손을 맞잡고 있다. 이 대통령은 회담 모두발언에서 "쉽게 공감할 수 있는 사회·경제 문제를 넘어서 정서적 교감도 함께하는 아주 가까운 한일 관계가 만들어지길 기대한다"고 말했다.

대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산서 다시 만난 李대통령·이시바 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 아시아태평양경제협력체(APEC) 하우스에서 정상회담을 마친 뒤 두 손을 맞잡고 있다. 이 대통령은 회담 모두발언에서 “쉽게 공감할 수 있는 사회·경제 문제를 넘어서 정서적 교감도 함께하는 아주 가까운 한일 관계가 만들어지길 기대한다”고 말했다.

이시바 시게루(왼쪽) 일본 총리와 부인 요시코 여사가 30일 부산 금정구 시립공원묘지에서 2001년 도쿄 신오쿠보역 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃은 '의인' 이수현씨 묘지에 헌화한 뒤 참배하고 있다. 한일 우호관계의 상징적 인물인 이씨의 묘를 현직 일본 총리가 찾은 것은 처음이다.

부산 교도 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 ‘한일 우호 상징’ 故이수현씨 묘지 참배한 이시바 이시바 시게루(왼쪽) 일본 총리와 부인 요시코 여사가 30일 부산 금정구 시립공원묘지에서 2001년 도쿄 신오쿠보역 선로에 떨어진 일본인을 구하려다 목숨을 잃은 ‘의인’ 이수현씨 묘지에 헌화한 뒤 참배하고 있다. 한일 우호관계의 상징적 인물인 이씨의 묘를 현직 일본 총리가 찾은 것은 처음이다.

이재명 대통령이 30일 부산에서 이시바 시게루 일본 총리와 취임 후 세 번째 정상회담을 하고 “셔틀외교를 정착시켜서 한국과 일본 사이에 정말 시도 때도 없이 함께 오가면서 공동의 발전을 기약했으면 좋겠다”고 밝혔다.이시바 총리의 10월 퇴임을 앞두고 두 정상이 부산에서 한 달여 만에 재회해 일본의 차기 총리가 누가 되더라도 한일 관계의 개선 흐름을 이어 가겠다는 의지를 확고히 했다는 평가다.이 대통령은 이날 부산 누리마루 아시아태평양경제협력체(APEC) 하우스에서 열린 한일 정상회담에서 모두발언을 통해 이같이 말했다. 이어 “쉽게 공감할 수 있는 사회·경제 문제를 넘어서 정서적 교감도 함께하는 아주 가까운 한일 관계가 만들어지길 기대한다”고 했다.이시바 총리는 “저의 마지막 외교 마무리를 이렇게 대통령님과의 정상회담으로 잘 마무리할 수 있는 것은 대단히 뜻깊은 일”이라고 밝혔다. 그러면서 “매번 만날 때마다 셔틀외교의 성과를 낼 수 있도록 앞으로 잘 노력해 나갈 수 있으면 좋겠다”고 했다. 이 대통령은 지난 8월 도쿄 정상회담에서 대접받았던 ‘이시바 카레’에 대해 “최고였다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 이시바 총리는 “대단한 영광으로 생각하고 나중에 다시 자리를 함께할 수 있으면 좋겠다”고 화답했다.두 정상은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화 구축에 대한 확고한 의지를 재확인했다. 또 이재명 정부의 핵심 사업 중 하나이자 부산 지역의 숙원 사업인 북극항로 사업에 대한 협력방안도 논의했다. 두 정상은 저출산·고령화, 국토균형성장 등을 다룰 ‘한일 공통 사회문제 협의체’의 운용 방안에 합의하고 과학기술협력위원회를 재개키로 했다.이시바 총리는 ‘국빈 방문’보다 의전 수준이 낮은 ‘실무 방문’으로 한국을 찾았지만, 이 대통령은 이시바 총리를 국빈급 예우로 맞이했다. 정상회담이 열린 누리마루 APEC 하우스에서는 조선통신사 행렬을 재연한 전통 군악대가 선도하고 전통 의장대가 도열하며 이시바 총리 부부를 맞았다. 정상회담 이후 이 대통령은 이시바 총리 부부와 함께 정상 만찬 및 친교 일정을 진행했다.이시바 총리는 정상회담에 앞서 부산 금정구 영락공원에 있는 ‘의인’ 이수현씨의 묘소를 현직 총리 중 처음으로 찾아 헌화와 묵념을 했다.한편 김혜경 여사는 전날 이석증 진단을 받아 정상회담 일정을 수행하지 못했다. 김 여사는 일본 측에 정중히 양해를 구했고, 이시바 총리의 부인인 요시코 여사는 “쾌유를 바란다”는 뜻을 전했다고 한다.