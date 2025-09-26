이재명 정부 첫 주일대사에 ‘일본통’ 이혁 임명

방금 들어온 뉴스

이재명 정부 첫 주일대사에 ‘일본통’ 이혁 임명

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-09-26 12:28
수정 2025-09-26 12:28
조현·위성락과 외무고시 동기

이미지 확대
이혁 신임 주일대사. 서울신문 DB
이혁 신임 주일대사. 서울신문 DB


이재명 정부 첫 주일본 대한민국 대사에 이혁 한일미래포럼 대표가 임명됐다. 이 대사는 일본 정부로부터 아그레망(주재국 동의)을 받고 26일 부임한다.

이 신임 대사는 보성고와 고려대 경제학과를 졸업한 뒤 1979년 외무고시 13회로 입부했다. 조현 외교부 장관, 위성락 대통령실 국가안보실장과 외시 동기다.

주일대사관 서기관과 참사관, 공사, 동북아1과장, 아시아태평양국장 등을 거친 ‘일본통’으로 분류된다. 주필리핀대사, 주베트남대사 등을 거쳐 최근에는 사단법인 한일미래포럼 대표를 지냈다. 한일미래포럼은 한일 양국 의원 및 언론인 등의 교류를 추진하는 단체다.

이 대사는 이달 말로 예상되는 이시바 시게루 일본 총리의 방한 일정 및 다음 달 초로 예정된 일본 신임 총리 선출 등 주요 현안을 챙길 것으로 보인다.

류재민 기자
