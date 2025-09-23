美 눈치에… 한일, 팔레스타인 국가 승인 신중론

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

美 눈치에… 한일, 팔레스타인 국가 승인 신중론

허백윤 기자
허백윤, 명희진 기자
입력 2025-09-22 18:16
수정 2025-09-22 18:16
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

美·이스라엘 관계에 독자 행보 부담
중동 내 안보·경제까지 고려한 조치

한국 정부는 팔레스타인 국가 승인에 아직 신중한 입장이다. 이스라엘과 팔레스타인이 공존하는 ‘두 국가 해법’은 지지하지만 국가 승인은 ‘제반 사항’을 검토 중이라는 것이다.

22일 외교부에 따르면 정부는 팔레스타인과 공식 외교 관계를 맺지 않았다. 이에 팔레스타인에는 대사관이 아니라 대표부만 뒀다. 다만 지난해 4월 팔레스타인의 유엔 가입에는 찬성했다. 정부는 우선 인도적 지원에 집중하며 ‘두 국가 해법’의 실질적 효과가 있는 시점에 국가로 승인해야 한다는 입장이다.

동맹국 미국이 이스라엘을 지지하고 있는 상황에서 한국 정부가 독자적으로 팔레스타인을 국가로 인정하기는 쉽지 않다. 또 중동 내 안보 및 경제 분야의 주요 파트너인 이스라엘과의 관계도 고려한 조치로 풀이된다.

역시 미국과 동맹 관계인 일본도 팔레스타인 국가 승인은 당분간 보류한다는 방침을 밝힌 상태다. 이와야 다케시 외무상은 지난 19일 기자회견에서 “현 단계에서의 승인은 팔레스타인 정세 안정에 도움이 되지 않는다”고 설명했다. 아사히신문은 “겉으로는 정세 호전을 이유로 들었지만 동맹국인 미국과의 마찰을 피하려는 판단이 작용했다”고 짚었다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 노골적으로 이스라엘 편을 들며 팔레스타인 국가 승인을 반대해 온 상황에서 일본이 독자적으로 움직이기에는 부담이 크다는 설명이다.

서울 허백윤 기자·도쿄 명희진 특파원
2025-09-23 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로