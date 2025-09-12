李정부 첫 주유엔대사로 ‘李동기’ 차지훈 변호사 내정

2020년 공직선거법 사건 변호인

주중대사는 ‘노태우 장남’ 노재헌

주러대사 ‘러시아통’ 이석배 내정

이재명 정부의 첫 주유엔대사로 이재명 대통령의 사법연수원 동기이자 공직선거법 위반 사건 변호인이었던 차지훈 법무법인 화우 변호사가 내정된 것으로 11일 전해졌다. 주중대사에는 노태우 전 대통령의 장남인 노재헌 재단법인 동아시아문화센터 이사장이, 주러대사에는 이석배 전 대사가 각각 내정됐다.전남 순천 출신의 차 변호사는 서울대 법학과를 졸업하고 제28회 사법시험에 합격한 뒤 민주사회를위한변호사모임 국제연대위원장과 경기 성남시 고문 변호사 등을 지냈다. 이 대통령과는 연수원 18기 동기로, 비공개 동아리와 노동법 학회 등에서 오랜 인연을 쌓은 것으로 전해졌다. 특히 2020년 이 대통령의 변호인단에 합류해 공직선거법 위반 사건의 무죄 취지 파기환송 판결을 이끌어 내기도 했다.외교 경험이 전무한 법조인이 다자외교의 핵심인 유엔대사를 맡는 것은 극히 이례적이다. 우리나라는 이달 유엔 안전보장이사회 의장국을 맡고 있어 이 대통령은 유엔총회 참석 시 회의를 주재하게 된다. 이에 공석인 유엔대사를 대신해 차 변호사가 동행할 가능성도 거론된다.노 이사장은 1992년 한중 수교를 이끈 노 전 대통령의 장남으로 그간 한중 교류를 위해 여러 활동을 해 왔다. 노 이사장은 지난달 말에도 박병석 전 국회의장, 더불어민주당 김태년·박정 의원과 함께 특사단으로서 중국을 찾아 시진핑 중국 국가주석에게 이재명 대통령의 친서를 전달했다.다만 12·12 군사반란과 5·18 민주화운동 당시 전두환·노 전 대통령의 행위에 대한 비판이 여전한 데다 최근 검찰이 노 전 대통령 일가의 비자금 조성 의혹을 수사 중인 상황에서 부적절한 인선이 아니냐는 목소리도 나온다.이 전 대사는 이미 문재인 정부에서 주러대사를 지낸 ‘러시아통’이다. 북러 밀착이 계속되는 상황에서 대러 관계를 안정적으로 관리하겠다는 의도로 풀이된다. ‘비(非) 외무고시’ 출신인 이 전 대사는 대학과 대학원에서 러시아어와 러시아 정치를 전공하고 1991년 전문관으로 채용된 뒤 30년 가까운 외교관 경력의 대부분을 러시아에서 보냈다.