외교부 "'美구금' 한국인 귀환 전세기 10일 출발 어렵게 돼"

외교부 "'美구금' 한국인 귀환 전세기 10일 출발 어렵게 돼"

윤예림 기자
입력 2025-09-10 15:58
수정 2025-09-10 16:08
이미지 확대
미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 체포·구금된 우리 국민 300여명을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항에서 이륙하고 있다. 2025.9.10 공항사진기자단
미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 배터리 합작 공장 건설 현장에서 체포·구금된 우리 국민 300여명을 태울 대한항공 B747-8i 전세기가 10일 오전 인천국제공항에서 이륙하고 있다. 2025.9.10 공항사진기자단


미국 이민당국에 구금된 한국인들이 현지 시간으로 10일 귀국길에 오를 것으로 전망됐으나, 미 측 사정으로 전세기 출발이 예상보다 늦어지게 됐다.

외교부는 10일 “조지아주에 구금된 우리 국민들의 현지 시간 10일 출발은 미 측 사정으로 어렵게 됐다”며 “가급적 조속한 출발을 위해 미 측과 협의를 유지하고 있다”고 밝혔다.

애초 조지아주 한국 공장에서 구금된 한국인 300여명이 구금 엿새 만에 석방돼, 현지 시간으로 10일 오후 2시 30분(한국 시간 11일 오전 3시 30분) 전후 자진 출국 형식으로 애틀랜타 공항에서 전세기에 오를 예정이었다.

한국인 노동자들을 태워 올 대한항공 전세기 KE2901편은 이날 오전 10시 21분쯤 인천공항에서 이륙했다.

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
