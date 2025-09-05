한미일, 15~19일 제주 동남방 공해상에서 3차 프리덤 에지 실시

이재명·美트럼프 정부 출범 이후 처음

美항모는 이번 훈련 참여 안 할 듯

13일 제주 남방 공해상에서 한미일 다영역 훈련인 '24-2차 '프리덤 에지' 훈련을 시행하고 있다. 해상 가운데 앞줄 미국 항공모함 조지워싱턴함, 가운데 중간 한국 충무공이순신함, 가운데 뒷줄 미국 듀이함, 왼쪽 앞줄 일본 하구로함, 왼쪽 뒷줄 미국 히긴스함, 오른쪽 앞줄 한국 서애류성룡함, 오른쪽 뒷줄 미국 맥캠벨함. (합참 제공)

한미일 3국이 오는 15~19일 제주 동남방 공해상에서 다영역 훈련인 ‘2025 프리덤 에지’를 실시한다고 합동참모본부가 5일 밝혔다.합참은 “3국은 프리덤 에지를 통해 해양·공중·사이버 등 다영역에서 작전역량을 강화하고, 상호운용성 향상을 통해 3국 간의 견고하고 안정적인 협력관계를 유지해 나갈 것”이라고 밝혔다.이어 “이번 훈련은 국제법 및 규범을 준수한 가운데 북한의 핵·미사일 위협에 대응하고, 지역의 평화와 안정을 수호하기 위해 시행하는 연례적인 훈련”이라고 설명했다.한미일 3국의 안보 협력 강화를 위한 프리덤 에지는 지난해 6월 27~29일 제주 남방 공해상에서 처음 실시됐다.당시 3국은 해상 미사일방어, 방공전 및 공중훈련, 대잠수함훈련, 수색구조, 해양차단, 사이버방어 등의 다영역 훈련을 실시했다.지난해 11월 13~15일에 실시된 2차 프리덤 에지에서는 해상 미사일방어, 공중훈련, 해상공방전, 대해적, 대잠수함전, 방공전, 사이버방어 등 7개 훈련이 진행됐다.10개월 만에 진행되는 이번 3차 프리덤 에지는 이재명 정부와 도널드 트럼프 미국 정부 출범 이후 처음 진행되는 것으로 한미일 안보 협력을 지속한다는 의지가 반영된 것으로 해석된다.합참 관계자는 “이번 프리덤 에지 세부 훈련은 작년과 유사한 수준으로 진행될 예정”이라고 말했다.이번 3차 훈련의 기간이 길어진 데 대해서는 “지난해에는 두 차례 훈련을 실시했지만 올해는 한 차례만 하기 때문”이라고 설명했다.미군 인도태평양사령부도 4일(현지시간) 이번 프리덤 에지 훈련 계획을 발표하면서 “3국의 지속적인 협력은 공통의 위협에 대응해 우리의 사활적인 이익을 지키기 위한 확고한 의지와 힘을 분명히 보여주며 제1도련선 내 전투 신뢰성 있는 전력을 강화함으로써 아시아태평양 지역의 억지력을 제고한다”고 밝혔다.제1도련선은 쿠릴열도와 대만 동쪽, 필리핀 서쪽, 믈라카 해협을 잇는 가상의 선으로 중국 해군의 작전 반경을 가리킨다.다만 이번 3차 프리덤 에지에는 1, 2차 때와 달리 미 해군 항공모함이 참여하지 않을 가능성이 큰 것으로 알려졌다.