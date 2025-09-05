“김정은 위원장님, 저 박지원입니다”…“두 번 불렀지만 뒤도 안 돌아봤다”

“우원식 의장과 악수하고 인사, 큰 의미”

우원식 국회의장과 김정은 국무위원장 중국 정부의 공식 초청으로 제80주년 중국 전승절 열병식 및 환영 리셉션 오찬에 참석한 우원식 국회의장이 3일 베이징 톈안먼 망루(성루)에서 열병식을 참관하기 전 대기실에서 북한 김정은 국무위원장과 수인사를 나눴다고 국회의장실이 전했다. 사진은 이날 리셉션 장소로 추정되는 곳에서의 우원식 국회의장과 김정은 국무위원장의 모습. 2025.9.3 연합뉴스TV 제공·연합뉴스

지난 3일 중국 베이징에서 열린 중국 제80주년 전승절 기념식에 참석한 박지원 더불어민주당 의원이 만찬장에서 김정은 북한 국무위원장과 만난 상황에 대해 설명했다.박 의원은 5일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 김 위원장 등 북측 고위 인사로부터 호의적인 반응이 오지 않았다는 일각의 전언에 대해 “그렇지 않다”면서 우원식 국회의장과 자신 등이 김 위원장 등과 마주친 사실을 설명했다.박 의원은 중국 베이징 인민대회당에서 열린 기념 만찬 행사에서 “내가 김 위원장과 3보, 4보 떨어진 자리에 있었다”면서 “‘김정은 위원장님, 저 박지원입니다’ 이렇게 두 번 이야기했다”고 전했다.이어 “김 위원장이 (내 말을) 들었을 것”이라면서도 “북측 경호원들이 막고 있어서 뒤도 안 돌아봤다”고 돌이켰다.또 최선희 외무상을 봤지만 그 역시 외면했다고 박 의원은 덧붙였다.박 의원은 그러면서도 “2000년 6·15 남북 정상회담 때보다 훨씬 분위기가 좋았다”고 평가했다.박 의원은 “우 의장이 김 위원장과 악수하고 한 마디 전달한 것이 의미가 있다”면서 “대화를 하고 싶다는 것을 직접 전달했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.이어 “이재명 대통령이 남북 대화를 강조했는데, 우 의장이 이를 전달했다”면서 “남북 대화를 하자는 메시지가 강하게 전달됐고 북한에서 인상적으로 받아들였을 것”이라고 부연했다.그러면서 “이번 중국 방문은 북미 대화나 남북 대화에 긍정적 효과를 가져올 수 있고, 특히 우 의장이 김 위원장에게 우리의 대화 의사를 표시했기 때문에 성공적이라고 본다”고 강조했다.앞서 우 의장은 지난 3일 중국 제80주년 전승절 기념행사에서 톈안먼(천안문) 망루에 오르기 전 대기장소에서 김 위원장과 악수하며 “반갑습니다. 7년 만에 다시 봅니다”라고 말을 건넸고 김 위원장이 “네. 반갑습니다”라고 짧게 답한 것으로 알려졌다.