조현 “핵연료 재처리 필요… 한미 정상 원자력협력 굉장한 의미”

강훈식, 와일스 실장 면담 일화 소개

“숙청 SNS 오해 트럼프에 보고 요청”

위성락 “공동발표문도 한때 협의

페이스메이커, 李대통령 아이디어”

美재무, 조선업도 지분 인수 시사

이미지 확대 정상회담 뉴스 화면 바라보는 李대통령·트럼프 이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 지난 25일(현지시간) 한미 정상회담 당시 미국 워싱턴DC 백악관에서 함께 뉴스를 시청하고 있다. 이 사진은 28일 이 대통령의 소셜미디어(SNS)를 통해 공개됐다.

2025-08-29 2면

조현 외교부 장관이 28일 한미 원자력협정 개정과 관련, 핵연료 재처리의 필요성 등을 언급하며 “이번(한미 정상회담)에 그런 방향으로 일단 협의하기로 한 것이 굉장히 의미 있는 것”이라고 밝혔다.조 장관은 이날 언론과의 인터뷰에서 “우리 입장에서는 사용후핵연료를 재처리할 수 있어야 하고 또 농축을 통해 우리도 연료를 스스로 만들어야 한다는 필요성을 느껴 왔다”고 말했다. 이어 그러기 위해서는 “협정을 개정하든지 또는 다른 방법으로 미국과 합의하에 추진해야 한다”며 이같이 밝혔다.앞서 위성락 국가안보실장은 지난 25일(현지시간) 한미 정상회담 이후 브리핑에서 “원자력협력도 정상 간 의미 있는 논의가 있었고 앞으로 추가적인 논의가 있을 것”이라고 설명했다.강훈식 대통령비서실장은 이날 기자 간담회에서 한미 관세 협상 합의 내용을 명문화하는 것과 관련해 “시간이 걸릴 것 같다”고 말했다. 강 실장은 “품목관세뿐만 아니라 나중에 결과적으로 어떤 명문화의 형식을 가질 가능성은 높다”면서도 “(명문화에) 시간이 걸리는 것은 이러한 복합적 요인에 기인한다”고 말했다.정부는 한미 정상회담에서 자동차 관세 15% 인하와 반도체·의약품 최혜국 대우를 명문화해 달라고 요청했지만 미국 측이 거절한 것으로 전해졌다.강 실장은 정상회담 직전에 수지 와일스 백악관 비서실장을 만난 뒷이야기를 소개했다. 강 실장은 와일스 실장에게 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에 한국 상황을 두고 ‘숙청, 혁명’이라고 언급한 것과 관련해 두 차례 트럼프 대통령에게 ‘오해’임을 보고해 달라고 요청했다고 한다.실제 이후 정상회담에서 트럼프 대통령은 ‘숙청, 혁명’ 글 관련 “오해라고 확신한다”고 말했다. 정상회담이 끝난 뒤 강 실장은 영어로 “좋은 대화였다. 고맙다”며 인사를 건넸고, 이에 와일스 실장은 웃음으로 답했다고 한다.위 실장은 이날 JTBC인터뷰에서 정상회담에서 ‘히트’를 쳤던 ‘피스메이커·페이스메이커’ 표현이 이 대통령의 아이디어였다고 밝혔다. 또 공동 합의문이 도출되지 않은 데 대해선 “물론 공동발표문도 한때는 협의했다”고 밝혔다. 이어 “결국 다 문건을 만들어 내기까지 (합의에) 이르지는 못했지만 많은 공감대가 있었다”며 “그런 공감대를 바탕으로 추가 협의를 하면 마무리될 것”이라고 덧붙였다.한편 스콧 베선트 미국 재무부 장관은 27일(현지시간) 폭스﻿인터뷰에서 트럼프 행정부가 반도체 기업처럼 조선업도 지분을 인수할 가능성이 있다고 밝혔다.