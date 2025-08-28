정동영 “한반도 평화에 건설적 역할 당부” 中 달래기

주한中대사와 면담서 北대화 강조

‘안미경중’ 언급 이후 한중관계 부담

中언론 “한국, 美전략에 종속” 비판

2025-08-28 4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정동영 통일부 장관은 27일 다이빙 주한 중국대사와 면담을 갖고 한반도 평화를 위한 중국의 건설적인 역할을 거듭 당부했다.정 장관은 이날 오후 정부서울청사에서 다이 대사를 만나 이재명 정부의 북한과의 대화 의지를 강조하며 중국의 역할이 중요하다고 했다.상견례 성격인 이날 면담은 이재명 대통령이 한미 정상회담을 마친 뒤 귀국길에 오른 때 열려 더욱 눈길을 끌었다. 이 대통령의 일본과 미국 연쇄 방문으로 비교적 순조로운 한일·한미 관계의 출발을 다졌지만 한중 관계는 좀더 무거운 과제를 안게 됐다는 평가가 나온다.이 대통령은 앞서 지난 25일(현지시간) 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 초청 강연에서 “한국이 안보는 미국, 경제는 중국인 입장을 더는 지속할 수 없는 상황이 됐다”고 말했다. 이에 그동안 미국 일각에서 나온 ‘친중 노선’에 대한 우려를 불식하는 계기가 됐다는 평가가 있지만 반면 대중 외교 부담은 커졌다는 분석도 적지 않다.중국 관영 환구시보는 이날 논평에서 “‘안미경중’이 과거형으로 묘사되고, ‘선택의 여지 없음’이 한국의 외교정책을 설명하는 말이 된다면, 이는 곧 한국의 국가 이익을 미국 글로벌 전략에 종속된 부차적 위치로 전락시키는 것”이라면서 “‘선택의 여지가 없다’는 말로 전략적 나태를 합리화한다”고 비판하기도 했다.강준영 한국외대 교수는 서울신문과의 통화에서 “우리의 지정학적 상황 안에서 안보는 미국에 의존할 수밖에 없는 현실을 중국도 잘 알고 있다”며 “미국과 중국 모두에 우리가 최대한 중간자적 흐름을 갖고 있으나 부득이한 전략적 선택이 있을 수 있다는 것을 지속적으로 설득해 가야 한다”고 강조했다.