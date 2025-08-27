트럼프의 통역관, 전업주부 출신 ‘닥터 리’

트럼프의 통역관, 전업주부 출신 ‘닥터 리’

임주형 기자
임주형 기자
입력 2025-08-27 00:02
수정 2025-08-27 00:02
한국계 이연향 美국무부 국장 주목

이미지 확대
이연향 미 국무부 통역국장. 연합뉴스
이연향 미 국무부 통역국장. 연합뉴스


미국 워싱턴DC 백악관에서 25일(현지시간) 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령 다음으로 주목받은 미국 측 조연은 한국계인 이연향(68) 미 국무부 통역국장이었다. 이 국장은 트럼프 대통령의 긴 발언을 능숙하면서도 핵심을 담은 한국어로 이재명 대통령에게 전달해 회담의 원활한 진행을 이끌었다. 전업주부에서 미 정부가 가장 신임하는 한국어 통역관으로 발탁된 이 국장은 버락 오바마 전 대통령 시절부터 역사적인 회담에 항상 자리했다.

전업주부였던 이 국장은 아이 둘을 키우던 33세에 한국외대 통번역대학원에 입학했다. 이후 미국으로 건너가 본격적인 통역사의 길을 걸었고 2000년대 초반부터 미 국무부에서 한국어 통역관으로 근무했다. 국무부에서 ‘닥터 리’(Dr. Lee)로 불리는 이 국장은 2014년 오바마 전 대통령의 방한, 2018년 싱가포르에서 열린 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 북미 정상회담, 2022년 조 바이든 전 대통령과 윤석열 전 대통령 간 정상회담 등에서 미국의 ‘입과 귀’ 역할을 했다.

이번 회담에서 한국 측에서는 외교부 서기관 출신인 조영민(39) 대통령실 행정관이 이 대통령의 발언을 영어로 옮기며 국제 행사 데뷔전을 펼쳤다.

워싱턴 임주형 특파원
2025-08-27 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로